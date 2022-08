Traktorfahrer fährt beim Rangieren Ehefrau an

Der 82-Jährige wollte in Prettelshofen Arbeitsgerät anhängen. In Pfaffenhofen entsteht bei Zusammenstoß zweimal Totalschaden.

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Montag gegen Mittag. So stießen in Pfaffenhofen gegen 11.30 Uhr zwei Fahrzeuge zusammen, wobei eine Frau verletzt wurde. Ebenfalls eine Frau wurde in Prettelshofen verletzt. Ihr Ehemann verletzte sie bei Rangierarbeiten mit dem Traktor. Beide Frauen kamen ins Wertinger Krankenhaus.

Frau übersieht bei Pfaffenhofen Vorfahrt eines anderen Pkws

Die Vorfahrt eines anderen Autos übersehen hat eine Pkw-Fahrerin auf der Kreisstraße DLG 23 bei Pfaffenhofen. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 68-jährige Frau von der Kreisstraße abbiegen. Dabei nahm sie einen entgegenkommenden 72-jährigen Mercedes-Fahrer zu spät wahr, der in Richtung Gremheim unterwegs war, sodass die beiden Fahrzeuge zusammenstießen.

An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die Höhe gibt die Polizei mit rund 15.000 Euro an. Durch den Aufprall wurde zudem eine 71-jährige Beifahrerin leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Wertinger Krankenhaus gebracht werden.

Traktorunfall in Prettelshofen

Zu einem weiteren Unfall kam es am Montag im Wertinger Stadtteil Prettelshofen. Bei Rangierarbeiten wurde dabei eine 82-jährige Frau angefahren.

Gegen 13 Uhr wollte ein 85-jähriger Traktorfahrer rückwärts an ein Arbeitsgerät auf seinem Grundstück in Prettelshofen heranfahren, um dieses anzuhängen. Laut Polizeiangaben wurde ihm dabei von seiner 82-jährigen Ehefrau die Anhängerhydraulik entgegengehalten. Beim Zurücksetzen mit dem Traktor wurde die 82-Jährige jedoch vom Traktor am Bein erwischt. Sie musste daraufhin zur weiteren Behandlung ins Wertinger Krankenhaus gebracht werden. (AZ)