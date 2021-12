Wie lange wird in Buttenwiesen noch gebaut?

Plus Die Sperrungen der Ortsdurchfahrten von Oberthürheim und der Kerngemeinde ziehen sich lange hin.

Roter Kreis, weiße Mitte – Durchfahrt verboten. Wer durch die Gemeinde Buttenwiesen fährt, trifft gleich auf mehrere dieser Verkehrsschilder. Und sie werden in Oberthürheim und an Buttenwiesens Ortsdurchfahrt auch noch einige Zeit stehen bleiben. Wer genau weiß, wann und wo, der darf im Winter zumindest übergangsweise ein paar Umleitungen umgehen.