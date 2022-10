Buttenwiesen

vor 32 Min.

Wird es in Buttenwiesen nachts künftig ganz dunkel?

Zu einem großen Teil sind die Lampen in der Gemeinde Buttenwiesen mit LED-Leuchtmitteln ausgestattet. Durch die Investition in den Jahren 2017 und 2018 spart die Gemeinde derzeit rund 70.000 Euro jährlich ein.

Plus Der Gemeinderat überlegt, wie man bei Straßenbeleuchtung weiter sparen könnte. Die Lampen zeitweise ganz auszuschalten, ist dabei eine Idee. Wie es mit der Weihnachtsbeleuchtung aussieht.

Von Birgit Alexandra Hassan

Viel investiert und gleichzeitig viel gespart hat die Gemeinde Buttenwiesen in den vergangenen Jahren bei der Straßenbeleuchtung. Das zeigt eine Übersicht, die der Gemeinde jetzt von der LEW zugegangen ist. Das nahm Buttenwiesens Bürgermeister Hans Kaltner gleichzeitig zum Anlass, das Thema erneut in den Gemeinderat einzubringen und zu überprüfen, ob es noch weitere Einsparmöglichkeiten gibt – womöglich durch eine komplette Abschaltung der Straßenbeleuchtung in den Nachtstunden?

