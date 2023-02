Buttenwiesen

Wo sind in Buttenwiesen Photovoltaik und Windkraft sinnvoll?

Wo in der Gemeinde Buttenwiesen gute Voraussetzungen für künftige Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind, darüber informierte ein Fachmann den Gemeinderat.

Plus Ein Fachmann informierte die Mitglieder des Gemeinderats, wo entsprechende Anlagen in Buttenwiesen am leichtesten durchzusetzen sind.

Von Birgit Alexandra Hassan

Regenerative Energien – was davon ist in und für die Gemeinde Buttenwiesen möglich? Darüber konnten sich die Mitglieder und Besucher des Buttenwiesener Gemeinderats bei ihrer jüngsten Sitzung ein Bild machen. Ein eingeladener Fachmann erklärte, wo grundsätzlich mit welchen Widerständen zu rechnen ist und wo im Gegenzug gute Voraussetzungen vorliegen.

