Buttenwiesen-Wortelstetten

vor 17 Min.

Braucht Wortelstetten einen zweiten Mobilfunkmast?

Auf dem Kindergartengebäude in Wortelstetten ist bereits ein Mobilfunkmast angebracht. Jetzt soll ein weiterer außerhalb am Ortsrand errichtet werden.

Plus Der Anbieter 1&1 will einen Mast am Ortsrand von Wortelstetten errichten. Dabei gibt es in dem Ort bereits einen auf dem Kindergarten.

Von Birgit Alexandra Hassan

Gut drei Jahre ist es her, als das Thema Mobilfunk in Wortelstetten große Wellen schlug. Damals wollte die Telekom einen Funkmast in dem Buttenwiesener Ortsteil errichten. Der fand - nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema Strahlung - schließlich seinen Platz auf dem örtlichen Kindergarten. Jetzt hat der Mobilfunkanbieter 1&1 einen Bauantrag bei der Gemeinde Buttenwiesen eingereicht. Er will nördlich von Wortelstetten, in Richtung Lauterbach, ebenfalls einen Funkmast erstellen. Braucht es das? Diese und andere Fragen tauchten bei der Diskussion im Gemeinderat auf.

