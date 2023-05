Yorkshire-Terrier gestorben: Der Hund wurde wohl vergiftet

Ein Yorkshire-Terrier ist in der Tierklinik gestorben. Die Ärzte stellten zuvor fest, dass das Tier aus Lauterbach Vergiftungserscheinungen aufwies.

Der Besitzer eines Yorkshire-Terriers musste seinen Hund am Sonntag voriger Woche in die Tierklinik bringen. Der Vierbeiner hatte sich zuvor im umzäunten Garten eines Anwesens Am Roßberg im Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach aufgehalten. Danach ging es dem Tier merklich schlechter.

Vergifteter Hund aus Buttenwiesen: Die Polizei sucht Zeugen

In der Tierklinik stellten die Ärzte fest, dass der Hund Vergiftungserscheinungen aufwies. Der Yorkshire-Terrier starb schließlich trotz Behandlung nach zwei Tagen. Die Polizeistation Wertingen bittet unter Telefon 08272/99510 um Zeugenhinweise. (AZ)