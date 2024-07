Buttenwiesener Leuchter wird in Amsterdam ausgestellt

Im Amsterdam läuft derzeit eine Ausstellung, die auch aus Buttenwiesener Perspektive von Interesse ist. Unter dem Titel „Looted“ („Ausgeplündert“) haben zwei der renommiertesten niederländischen Museen, das Rijksmuseum und das Jewish Cultural Quarter, eine Ausstellung organisiert, die die Schicksale von acht Menschen beleuchtet, deren Eigentum von den Nazis geraubt und ausgeplündert wurde.

Amsterdam-Ausstellung ehrt Buttenwiesener Louis Lamm

Mit im Fokus dieser Ausstellung steht der Buttenwiesener Louis Lamm, nach dem der Platz vor der Synagoge benannt ist und der sich große Verdienste um seinen Heimatort erworben hat. Louis Lamm (1871–1943) gehörte zu den bedeutendsten Verlegern von jüdischer Literatur in ganz Europa, sein Antiquariat in Berlin zählte zu den größten Buchhandlungen für jüdische Literatur weltweit. Nachdem die Verfolgungen während der NS-Zeit für ihn unerträglich geworden waren, wanderte Lamm im Dezember 1933 nach Amsterdam aus und setzte dort seine erfolgreichen Buchgeschäfte fort. Leider bewahrte ihn dies nicht vor dem Tod: 1943 wurde er in Auschwitz ermordet, sein Antiquariat mit Tausenden Büchern plünderten die Nazi-Schergen aus.

Die Gemeinde Buttenwiesen stellt ein Objekt als Leihgabe zur Verfügung

In der Ausstellung ist auch ein Objekt zu sehen, das die Gemeinde Buttenwiesen als Leihgabe zur Verfügung gestellt hat: Ein Chanukka-Leuchter, den Lamm in seiner Berliner Buchhandlung verkauft hatte und der vor einigen Jahren als Schenkung privater Gönner an die Gemeinde gelangte. Auf der Unterseite dieses Leuchters ist Lamms Name eingraviert. Da dieser Leuchter sein Schicksal auf berührende Weise symbolisch beleuchtet, gehört er zu den wichtigsten Ausstellungsobjekten und wird in Amsterdam in einer eigenen Vitrine präsentiert. (AZ)