Chefärztin: „Aufbau der Akutgeriatrie im Wertinger Haus ist geschafft“

Die Akutgeriatrie in Wertingen ist seit der Insolvenz-Nachricht der Kreiskliniken immer wieder Thema, auch in den Debatten im Dillinger Kreistag. Hinter dem Plan, Wertingen zur Fachklinik für Akutgeriatrie zu machen, standen zwar die meisten Kreisräte. Doch sicher war nicht, ob die Klinik auch für diese Leistungen als Versorger anerkannt wird. Das liegt an den Kriterien, die die Krankenhausreform vorgeschrieben hat. Mit dem Regierungswechsel in Berlin sollen die jedoch angepasst werden. Doch das könnte noch dauern. Indes freut man sich an den Kreiskliniken, dass die Frage nach den nötigen Fachärzten geklärt scheint.

Zwar ist die Krankenhausreform nun beschlossen, doch noch immer warten Krankenhäuser auf die klaren Leitplanken, an denen sie sich mit ihrem künftigen Angebot orientieren müssen. Wie viele Ärzte, wie viele Pflegekräfte werden gebraucht, um diese oder jene Leistung anbieten zu dürfen? Und dafür auch eine Finanzierung zu erhalten. Wie das Ärzteblatt in seiner jüngsten Ausgabe berichtet, sollen die Kriterien noch einmal angepasst werden. Das würde vor allem Kliniken auf dem Land mehr Spielräume geben, weil die Anforderungen womöglich nicht mehr ganz so streng sind. Doch das ganze Verfahren zieht sich derzeit noch. In Bayern will man, so das Ärzteblatt, erst ab 2028 die Leistungsgruppen zuweisen, wenn der Bund die Kriterien für alle festgelegt hat. Erst dann entscheidet sich also, welche Klinik was machen darf. Ab 2030 soll die Krankenhausreform dann endgültig umgesetzt sein – und Kliniken sich nicht nurmehr aus den Fallpauschalen finanzieren.

Mehrere Ärzte lassen sich zum Geriater weiterbilden

In Wertingen fühlt man sich nun aber offenbar gut gerüstet für das, was aus Berlin und München kommen mag. So zumindest klingt es in einer Pressemitteilung an, die die Kreiskliniken Dillingen-Wertingen kürzlich verschickt haben. Darin heißt es, dass die Akutgeriatrie mit ihren Betten nicht nur „voll ausgelastet“ sei, sondern aktuell auch mehrere Ärzte dabei sind, sich in dem Fachgebiet weiterzubilden. Neben der Geriaterin Dr. Martina Brielmaier, die auch die Geriatrie leitet, ist seit Juni 2025 auch Dr. Kiriaki Panagiotidou dabei. Sie behandelte in verschiedenen Kliniken wie in Schongau, Friedberg und Augsburg als Fachärztin für Innere Medizin.

Außerdem sammelte sie mehrere Jahre Erfahrungen in der ehemaligen Abteilung von Brielmaier, der damaligen Akutgeriatrie in der Augsburger Stadtklinik. Dort ließ sie sich zur Geriaterin ausbilden. Der ganzheitliche Ansatz in dieser Disziplin bringe Erfolge mit sich, die nur in der Geriatrie so gut zu erreichen sind, so Panagiotidou. Bei manchen ärztlichen Kollegen, ob ambulant oder stationär arbeitend, gebe es aber in Sachen Geriatrie immer noch „Informationsdefizite“, wie viel Arbeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit in diesem Bereich nötig sei.

Wertingen: Unfallchirurg fängt in der Altersmedizin an

„Keine Sekunde bereut“ jedenfalls hat laut Pressemitteilung Dr. Hubert Grundner, sich nun der Altersmedizin zugewandt zu haben. Grundner war zuvor als Oberarzt in der Chirurgie an den Kreiskliniken tätig. Er ist zudem Facharzt für Unfallchirurgie und Notfallmedizin. Seit 2000 ist er an der Wertinger Klinik. „Mit dieser Entscheidung bin ich total happy, denn diese Abteilung ist im besten Wortsinn eine Wiederherstellungsmedizin“, so Grundner. In der Akutgeriatrie arbeite man daran, den alten Menschen ihre Selbstständigkeit im Alltag zurückzugeben, „spannend finde ich die fachliche Vielseitigkeit dieser Medizin, die diese mitbringt, aber auch vom Arzt fordert“.

Neben Grundner bildet sich derzeit auch Oberarzt Dusan Bogojevic zum Geriater weiter. Darüber sagt der Internist: „In der Akutgeriatrie habe ich die Möglichkeit, Medizin ganzheitlich zu praktizieren und kann auf die komplexen Bedürfnisse multimorbider Patientinnen und Patienten eingehen.“ Es erfülle ihn, diese zu begleiten und für jeden Einzelnen in schwierigen Lebensphasen mit einem interdisziplinären Team ganz individuelle Lösungen zu finden.

Die Kranken in der Akutgeriatrie werden laut Pressemitteilung rund um die Uhr vom erfahrenen Pflegeteam und den Spezialisten für Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie gemeinsam betreut. Hinzu kommen eine Psychologin sowie, wenn nötig, die Behandlung durch einen externen Neurologen.

Geriatrische Reha soll im Jahr 2026 aufgebaut werden

Chefärztin Dr. Martina Brielmaier gibt sich laut Pressemitteilung optimistisch: „Der Aufbau der Akutgeriatrie für die Behandlung akuter Erkrankungen hier im Wertinger Haus ist geschafft, jetzt gilt es, den nächsten Schritt zu gehen.“ Denn die 25 Betten in der Akutgeriatrie seien belegt. Laut Oberärztin Panagiotidou gebe es sogar eine Warteliste. Die Patienten kämen zudem nicht nur aus dem Landkreis Dillingen, sondern auch aus dem Donau-Ries-Kreis und dem Augsburger Raum. Im kommenden Jahr soll nun eine geriatrische Reha im Haus etabliert werden. 35 Personen sollen sich dort nach ihrer Behandlung in der Klinik dann weiter erholen. Geplant ist laut Pressemitteilung auch, in Wertingen eine Tagesklinik mit 15 Betten einzurichten und ein mobiles Reha-Angebot aufzubauen. Dafür werde man weiteres qualifiziertes Personal brauchen, heißt es in der Pressemitteilung. (chbru mit AZ)