Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Wertinger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Wertingen
Icon Pfeil nach unten

Claire Edwards‘ erster Krimi spielt im Lonetal und in Nördlingen

Dillingen

„Ein Bruch mit allem, was ich vorher gemacht habe“: Der erste Krimi dieser Dillingerin spielt im Lonetal

Nach zehn Jahren der Absagen ist Claire Edwards endlich als Autorin erfolgreich. Nach drei Romanen schreibt sie erstmals einen Krimi – und wagt noch mehr Neues.
Von Julia Motschmann
    • |
    • |
    • |
    Der regionale Bezug zu ihrer Heimat ist neu im Bücherportfolio der 36-Jährigen.
    Der regionale Bezug zu ihrer Heimat ist neu im Bücherportfolio der 36-Jährigen. Foto: privat

    Claire Edwards brauchte „einen langen Atem“, bis ihr erstes Buch veröffentlicht wurde. Die 36-jährige Dillingerin schrieb zehn Jahre lang an verschiedenen Projekten – vor zwei Jahren kam dann mit ihrem Roman „Das Cottage der Träume“ endlich der Durchbruch. Es brauchte Durchhaltevermögen und Strategie, um als Autorin erfolgreich zu werden. Nun schlägt sie mit ihrem ersten Krimi ein neues Kapitel in ihrer Karriere auf.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden