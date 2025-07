CSU Wortelstetten: „Ein halbes Jahrhundert bürgernahes Engagement“

Der CSU-Ortsverband Wortelstetten feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und blickt dabei eigenen Angaben zufolge auf „eine beeindruckende Erfolgsgeschichte“ zurück. Gegründet im Jahr 1975 von lediglich zehn engagierten Mitgliedern, hat sich der Verband laut Pressemitteilung über die Jahrzehnte hinweg zum mitgliederstärksten CSU-Ortsverband im unteren Zusamtal entwickelt.

Anlässlich des Jubiläums lädt der Ortsverband am Samstag, 2. August, zur großen Feier ein. Den feierlichen Auftakt bildet ein Festgottesdienst um 18 Uhr in der Wortelstetter Kirche. Im Anschluss findet die Jubiläumsfeier im Schützenheim statt. Der Festzeltbetrieb beginnt um 18.30 Uhr, der offizielle Festakt startet um 19 Uhr. Als Festredner wird der CSU-Generalsekretär Martin Huber erwartet. „Ein politisches Highlight für die gesamte Region“, freut sich Vorsitzender Daniel Uhl.

„Gelungener Generationswechsel“ innerhalb des CSU-Ortsverbands

Ein Blick zurück zeige, dass die CSU in Wortelstetten von Anfang an politisch aktiv gewesen sei. Der erste Vorsitzende des neu gegründeten Ortsverbands war Rupert Uhl, gefolgt von Xaver Keller. Beide prägten die Aufbaujahre entscheidend und wurden später zu Ehrenvorsitzenden ernannt. Zuletzt leitete Josef Gerblinger den Ortsverband zehn Jahre lang, insgesamt war er zwei Jahrzehnte in der Vorstandschaft aktiv. Im Frühjahr 2025 übergab er den Vorsitz an Daniel Uhl, was den gelungenen Generationswechsel innerhalb des Verbands unterstreiche.

Das CSU-Motto „Näher am Menschen“ werde in Wortelstetten nicht nur zitiert, sondern gelebt. Bereits das 40-jährige Bestehen wurde mit einem großen Fest gefeiert. Regelmäßige Stammtische, die enge Zusammenarbeit mit der Vereinsgemeinschaft sowie die Teilnahme an Veranstaltungen wie dem Wortelstetter Budenzauber zeigen laut Pressemitteilung, „wie stark der Ortsverband im Dorfleben verankert ist“.

Mit Uhl wurde erstmals ein Wortelstetter als CSU-Listenkandidat nominiert

Auch politisch hinterlässt der Verband Spuren – sei es in historischen Diskussionen wie 1975 zur Umwälzpumpe des Freibads oder durch aktuelle Erfolge: Mit Daniel Uhl wurde zuletzt erstmals ein Wortelstetter als CSU-Listenkandidat zur Bundestagswahl für den Wahlkreis nominiert.

Der CSU-Ortsverband Wortelstetten lädt alle Mitglieder, Freunde, Wegbegleiter und Interessierten ein, das besondere Jubiläum gemeinsam zu feiern und „auf ein halbes Jahrhundert bürgernahes Engagement zurückzublicken“.