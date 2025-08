CSU Wortelstetten feiert 50-jähriges Bestehen

Mit einer fulminanten Festveranstaltung und nahezu 200 Gratulanten hat der Ortsverband der CSU in Wortelstetten sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Ein sichtlich zufriedener Vorsitzender Daniel Uhl konnte neben einigen Ehrengästen auch Generalsekretär Martin Huber begrüßen, der schon als Jugendlicher erkannt hatte, wie man mit politischer Arbeit die Gesellschaft mitgestalten kann. Der 27 Jahre alte Ortschef, dessen Großvater einst die Organisation mitbegründete, begrüßte den prominenten, zwei Jahrzehnte älteren Hauptredner mit Wahlkreis Altötting als „Stargast“ der Jubiläumsfeier. Derweil ist Uhl selbst als quirliger Jungpolitiker im unteren Zusamtal bekannt.

Zur Freude nicht zuletzt des dortigen Bürgermeisters Hans Kaltner, der an die drei Jahre nach Parteigründung erfolgte Gebietsreform erinnerte, die aus sieben Orten die Großgemeinde Buttenwiesen herausbildete. In bester Familientradition ließ es sich der Rathauschef nicht nehmen, mitten in der Feierlaune auch auf die realpolitische Situation einer Kommune hinzuweisen und die Prominenz um Verständnis für deren Sorgen etwa bei den schleppenden staatlichen Zuschüssen zu bitten. Dass der Gast, ein höchst erfahrener Kommunaler aus Stadt- und Kreistag, gleich zu Beginn auf Kaltners Worte einging, diente eher der Anreicherung der bereits vorherrschenden besten Stimmung.

Regen beim Festumzug zum CSU-Jubiläum in Wortelstetten

Dabei hätte schon ein kurzer Blick zum offenen Zelteingang gereicht, um Verdruss aufkommen zu lassen. Da stellte sich nämlich die Frage: Statt zu den oft mit alkoholfreiem Hellen befüllten Krügen lieber zum nächsten Regenschirm greifen? Denn „pünktlich zum Festumzug“, so berichtete ein Mitwirkender unter den zahlreichen Helfern, seien nämlich die dicken Tropfen gefallen, man habe dennoch weiter gemacht.

Einen anderen Heiligen neben Petrus, dem ewig Verantwortlichen für Wetterunbilden, brachte drinnen dann der CSU-„General“ ins Spiel. Auf die von manchen Parteien kontrovers eingebrachte Umverteilung von Gütern verwies Martin Huber mit einem Limit bei der Hilfsbereitschaft, auch bei der christlich-sozialen. „Prominentes Beispiel ist Sankt Martin, der bis heute zu Recht gefeiert wird und nur die Hälfte seines warmen Mantels teilte.“ Man könne schließlich nur so lange anderen helfen, wie es möglich ist – das sei keine unchristliche Haltung. Zudem stehe das „C“ im Parteinamen für den Kompass, der den Mitgliedern die richtige Richtung im Leben anzeigen würde.

Generalsekretär Martin Huber verzichtet auf die Rolle des verbal scharfen „Wadlbeißers“

Der Landtagsabgeordnete seit 2013, der Politik nicht für einen Selbstzweck hält, sondern als den Menschen dienend betrachtet, verzichtete in Wortelstetten auf die Rolle als verbal scharfer „Wadlbeißer“ des Parteivorsitzenden, die in früheren Zeiten in diesem Amt gepflegt wurde. Dennoch griff der Absolvent der renommierten Ludwig-Maximilians-Universität Münchens immer wieder schlagfertig zum wortreichen Degen bei seinen Einlassungen zu Themen von A wie Asylgesuch bis Z wie Zusammenhalt.

Den stärksten Applaus erntete der prominente Redner mit seiner kräftigen Stimme ausgerechnet bei der in diesen Tagen arg gescholtenen Mütterrente, einem Hauptanliegen seiner Organisation, die bayernweit auf fast 80 Jahre zurückblicken kann. „Das ermöglicht endlich Gerechtigkeit und ist ein großer Erfolg für uns“, konstatierte Huber, der im Gegensatz dazu mit dem sogenannten Bürgergeld scharf ins Gericht ging: „Das gehört endlich abgeschafft.“ Dann geißelte der Generalsekretär die „linke Gleichmacherei“, denn jeder Mensch sei für sich einzigartig. Die Landwirtschaft verdiene mehr Respekt, Bio- und konventioneller Landbau dürften nicht gegeneinander aufgebracht werden, ebenso wenig wie Stadt- und Landbevölkerung.

Auch Dillingens Landrat Markus Müller (FW) ist zu Gast in Wortelstetten

Während die Pausen betont mit herrlichen Klängen der Zusamtaler Musikanten untermalt wurden, zog die Nacht über das verregnete Dorf. Einen weiß-blauen Himmel hatte es tagsüber kaum gegeben. Für den Abend beschaffte die richtige „Farbe“ dann der Veranstalter selbst: Auf den Tischen mit ausgelegten Beitritts-Formularen standen Fähnchen in den Tönen der Partei mit der Aufschrift „Näher am Menschen“. Wimpel und Ballons mit demselben Anstrich schmückten das ganze Zelt, in dem auch Landrat Markus Müller, ein Freier Wähler, sprechen und für die Heimat werben durfte. Dies tat eifrig auch der von Staatssekretär Ulrich Lange frisch ernannte Ehrenvorsitzende Josef Gerblinger. Ein „Urgestein“, das auch den stolz Bilanz ziehenden Vorsitzenden Daniel Uhl auf die politische Bühne gezogen hat.