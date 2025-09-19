Das bietet die Musikschule Wertingen in diesem Jahr an

- Lehrkräfte: 26 Lehrkräfte freuen sich über volle Instrumentalklassen und eine rege Nachfrage nach Musikunterricht im Zusam- und Kesseltal. Nach dem Ausscheiden von Markus Meyr-Lischka, Rebecca Rohner, Kolja Heide, Tabea Brüchert, Hartmut Hüttner, Corinna Walda und Vanessa Zengerle aus dem Lehrerteam bereichern neue Pädagoginnen und Pädagogen das Team der Musikschule. Donata Ott führt die Hornklasse weiter, die Klarinettistin Judith Adldinger unterstützt das Holzbläserteam, Lidiia Pesotska unterrichtet die jungen Klaviertalente und Michele Bonagura stillt die große Nachfrage nach Gitarrenunterricht.
- Babygarten: Babys ab 12 Monaten können in den Genuss von Musikunterricht in Form des „Babygartens“ kommen. Katja Britze wird ab Oktober einmal wöchentlich mit den Jüngsten und ihren Müttern ein anregendes Programm bieten. Es sind noch Plätze frei.
- Konzertkalender: Am 5. Oktober findet das Lehrerkonzert im Festsaal des Wertinger Schlosses statt, welches ebenso, wie das Konzert „Klangfarben“ mit Heike Mayr und Kirill Kvetniy am 12. Oktober im Rathaussaal in Lauingen im Rahmen der Dillinger Kulturtage veranstaltet wird. Am 25. Oktober geht die dritte Ausgabe des Wettbewerbs „Wertinger Musikpreis“ über die Bühne. Es sind bereits 100 Teilnehmer angemeldet.
- Grundschul-Chor: Für Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse gibt es die Möglichkeit im Kinderchor der Musikschule in Zusammenarbeit mit der Grundschule die Stimme zu trainieren und die Freude am Singen auszuleben. Die Proben mit Eva Kellermann finden immer donnerstags um 14.30 Uhr statt. (AZ)
Wertingen
