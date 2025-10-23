Das Ensemble Classique kommt zur Wertinger Sonntagsmatinee

Das international gefeierte Blechbläserensemble Ensemble Classique präsentiert am Sonntag, 26. Oktober, um 10.30 Uhr sein Programm „Brassissimo“ im Rahmen der „Wertinger Sonntagsmatinee“ der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung im Festsaal des Wertinger Schlosses. Das Repertoire des Ensembles reicht von der Renaissance bis zur Moderne, angefangen von Albinoni bis Duke Ellington und natürlich Leonard Bernstein. Das Programm „Brassissimo“ widmet das Ensemble seinem Wegbereiter Leonard Bernstein. Tickets zu 19 Euro (nur Konzert) gibt es bei Gerblinger, im Büro der Musikschule Wertingen, im Büro der Buhl Stiftung oder telefonisch unter 0171/5337775. Reservierungen für ein anschließendes Mittagsmenü können direkt bei der Schmankerlstube Wertingen unter Telefon 08272/3344 getätigt werden. (AZ)

