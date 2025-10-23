Icon Menü
Das Ensemble Classique kommt zur Wertinger Sonntagsmatinee

Wertingen

Das Ensemble Classique kommt zur Wertinger Sonntagsmatinee

Das Programm „Brassissimo“ widmet das Ensemble seinem Wegbereiter Leonard Bernstein.
Von Karolina Wörle für BUHL Stiftung Wertingen
    • |
    • |
    • |
    • |
    Die einzigartige technische Brillanz sowie die überragende Musikalität ließen das Ensemble Classique nach seiner Gründung 1986 und dem grandiosen Debüt beim Schleswig-Holstein Musik-Festival im Jahre 1989 rasch zu einem der weltweit renommiertesten Blechbläserensembles unserer Zeit werden.
    Die einzigartige technische Brillanz sowie die überragende Musikalität ließen das Ensemble Classique nach seiner Gründung 1986 und dem grandiosen Debüt beim Schleswig-Holstein Musik-Festival im Jahre 1989 rasch zu einem der weltweit renommiertesten Blechbläserensembles unserer Zeit werden. Foto: Gregor Hohenberg

    Das international gefeierte Blechbläserensemble Ensemble Classique präsentiert am Sonntag, 26. Oktober, um 10.30 Uhr sein Programm „Brassissimo“ im Rahmen der „Wertinger Sonntagsmatinee“ der Charlotte und Hermann Buhl Stiftung im Festsaal des Wertinger Schlosses. Das Repertoire des Ensembles reicht von der Renaissance bis zur Moderne, angefangen von Albinoni bis Duke Ellington und natürlich Leonard Bernstein. Das Programm „Brassissimo“ widmet das Ensemble seinem Wegbereiter Leonard Bernstein. Tickets zu 19 Euro (nur Konzert) gibt es bei Gerblinger, im Büro der Musikschule Wertingen, im Büro der Buhl Stiftung oder telefonisch unter 0171/5337775. Reservierungen für ein anschließendes Mittagsmenü können direkt bei der Schmankerlstube Wertingen unter Telefon 08272/3344 getätigt werden. (AZ)

