Dattenhausen

vor 33 Min.

Was das Dattenhauser Ried für den regionalen Klimaschutz leistet

Dattenhauser Ried Das Dattenhauser Ried ist in Teilen wiedervernässt. So können im Jahr etwa 2000 Tonnen CO₂-Äquivalente eingespart werden - eine Chance im Klimaschutz.

Plus Die Arten- und Pflanzenvielfalt im Naturschutzgebiet hat zugenommen, seitdem es wieder vernässt worden ist. Und das Moor birgt noch weiteres Potenzial im Kampf gegen die Klima-Krise.

Moore faszinieren Susanne Kling schon ihr Leben lang. Warm eingepackt in Jacke, Mütze und Schal steht sie im Dattenhauser Ried. "Es gibt kaum einem so vielfältigen Lebensraum, wo man was tut und die Natur so schnell wieder zurückkommt", sagt die Leiterin des Landschaftspflegeverbands Donautal. Ihr Hund Neo streift um ihre Gummistiefel, die sie im Moor braucht. Denn dort ist der Boden sumpfig und feucht. Das war nicht immer so. Als Kling vor mehr als 20 Jahren das erste Mal durch das Dattenhauser Ried lief, war hier alles von Büschen überwuchert und trocken. "Man hat nichts vom Moor gesehen", erinnert sie sich. Das Ried, was übrigens mit Schilf bewachsenes, mooriges Gebiet bedeutet, sei in einer Art "Dornröschenschlaf" gewesen.

