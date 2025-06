Die Löwenzähne sind los

In diesen Tagen konnte beim Obst- und Gartenbauverein Frauenstetten umgesetzt werden, was schon lange in Planung war: Die Jugendgruppe "Die Löwenzähne" wurde offiziell gegründet. Somit kann der Verein in der über 44-jährigen Geschichte nun erstmalig offiziell über 100 Mitglieder verzeichnen.

Gestaltung eines Gartenzauns war eine der ersten Aktionen

Eine der ersten Aktionen der "Löwenzähne" war das schon liebe Tradition gewordene Gestalten eines Gartenzauns. Und somit kann schon bald der Eingangsbereich des Spielplatzes in Frauenstetten mit den bunt bemalten Zaunlatten der Kinder verschönert werden.

Zeitgleich wurde im Hof der Familie Dickenherr die beliebte Pflanzentauschbörse abgehalten. Im "Stadel-Café" war an diesem Nachmittag kein Platz mehr zu finden, denn das Kaffee- und Kuchenangebot des Gartenbauvereins wurde ebenfalls gerne angenommen. "Wir können heute Gäste von drei bis 83 Jahren begrüßen", zeigte sich Vorsitzende Verena Beese bei ihrer Begrüßung begeistert. „Wenn wir Jung und Alt zusammenbringen, dann haben wir alles richtig gemacht." Ganz besonders freute sie sich auch über den Besuch von Firmen-Chef Werner Fech (Timber Systems), der die Materialkosten für die Bastelaktion in voller Höhe übernommen hat. „Somit müssen wir von den Eltern keinen Unkostenbreitrag erheben", sagte Jugendleiterin Diana Lay, die zusammen mit ihren Kolleginnen der Jugendgruppe Anne Hoschka und Viktoria Dickenherr fast 30 Kinder beim Malen begrüßen durfte.

Die Gartler schmücken das neue Feuerwehrauto

Die nächste Aktion des Gartenbauvereins steht bereits fest. „Beim Feuerwehrfest vom 18. bis 20. Juli in Frauenstetten kümmern wir uns um den Blumenschmuck des neuen Feuerwehrautos LF-10, das im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums geweiht wird", berichtet die Vorsitzende. Außerdem dekoriert der Verein die Ehrentische im Zelt. Und natürlich haben auch die "Löwenzähne" an diesem Wochenende einen großen Auftritt: „Wir gestalten einen großen Blumenwagen und laufen mit dem Gartenbauverein und mit den Löwenzähnen beim Festumzug mit", freut sich Verena Beese.

