Radweg-Ärger in Wertingen: Umleitung am Umspannwerk ist aufgehoben – vorerst

Ein Ärgernis für Schüler, Fußgänger und Radfahrerinnen hat seit Oktober 2023 die Sperrung des Fuß- und Radweges im Bereich des Umspannwerks in Wertingen dargestellt. Nach Angaben der Stadt sollte die Umleitung über die Donauwörther Straße und Augsburger Straße entlang der Bahnhofstraße führen, bis die Baumaßnahme am LEW-Umspannwerk im Juni 2024 fertiggestellt sei. Letztendlich blieb der Weg bis vor Kurzem gesperrt – also zwei Jahre lang.

Nun gilt wieder freie Fahrt, zumindest vorerst. Veronika Sporer, Leiterin des Ordnungsamts, berichtet davon, dass die zuständige Firma die Beschilderung mittlerweile entfernt habe, da sie aktuell nicht benötigt werde. Mit einer weiteren Komplettsperrung des Weges müssen Fußgänger und Radfahrer trotzdem rechnen: Vom 20. bis 26. Oktober sollen endgültige Erdarbeiten getätigt werden. Diese Maßnahme sollte die „voraussichtlich letzte Sperrung“ in diesem Bereich nach sich ziehen.

Die offizielle Sperrung hielt Personen irgendwann nicht mehr davon ab, den Weg zu nutzen

Wie unserer Redaktion nach einem Aufruf in unserer Zeitung von Leserin Angelika Rupp zugetragen wurde, seien die Beschilderungen für die Sperrung des Fuß- und Radweges bis vor einiger Zeit noch an Ort und Stelle gewesen. Obwohl die Baumaßnahmen die Straße längst nicht mehr betroffen hätten. Sackgassen- und Verbotsschilder hinderten daran, den Weg offiziell wieder zu nutzen. Rupp habe die Baustelle über die vergangenen zwei Jahre hinweg beobachtet und mehrfach festgestellt, dass „der Radweg von den Baumaßnahmen nicht tangiert ist“.

Die Umleitung über die Donauwörther Straße sei ihren Angaben zufolge für Radfahrer und Fußgänger gut ausgebaut. Ampeln ermöglichen es, die Straßenseite gefahrlos zu wechseln. Aber: Während die Umfahrung der LEW-Baustelle für Radfahrer zwar nicht sonderlich groß sei, stelle sie für Fußgänger einen weitläufigeren Umweg dar. Somit kam es wohl dazu, dass die Beschilderung außer Acht gelassen wurde und Fußgänger sowie Radfahrer trotzdem den gesperrten Radweg passierten, berichtet Rupp.

Nicht die Baumaßnahme war das Problem, sondern die Dauer der Sperrung

Vor allem Schüler und Schülerinnen schienen betroffen zu sein, wie sie erzählt. Die Umleitung an sich sei aber nicht das Problem gewesen, sondern der lange Zeitraum der Sperrung. Bleibt zu hoffen, dass sich die nächste Bauzeit am Umspannwerk in Grenzen halten wird.

Ruckelt‘s bei Ihnen auch? Holprige oder nicht vorhandene Radwege, keine Abstellplätze, unklare Verkehrsführung: Sie finden, dass auch bei Ihnen vor Ort etwas für die Rad-Infrastruktur getan werden müsste? Schreiben Sie uns an redaktion@donau-zeitung.de oder redaktion@wertinger-zeitung.de. Oder rufen Sie uns an unter 09071/7949-11.