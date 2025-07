Wertinger Festspiele: Operettenzauber mit Slapstick

Dieses Jahr jährt sich der Geburtstag von Johann Strauss (Sohn) zum zweihundertsten Mal. In Wertingen würdigte man diese Angelegenheit bereits im Juni mit einer Matinee zu Ehren des großen österreichischen Komponisten. Jetzt wurde Strauss im Rahmen der Wertinger Festspiele mit einer Aufführung seines Operetten-Evergreens „Die Fledermaus” geehrt.

Das Orchester unter der Leitung von Maestro Stellario Fagone sorgte trotz vergleichsweise kleiner Besetzung für einen satten Klang in der Wertinger Stadthalle.

Die Vorstellung am Freitagabend war ein voller Erfolg. Das Orchester unter der Leitung von Maestro Stellario Fagone sorgte trotz vergleichsweise kleiner Besetzung für einen satten Klang in der Wertinger Stadthalle. Das Kammerorchester entstammt den Augsburger Philharmonikern. Die gesangliche Leistung war ebenfalls überzeugend: Michael Heim als Alfred und Daniel Schliewa als Gabriel von Eisenstein sind äußerst passende Besetzungen.

Mit Maria Nazarova sang ein echter Weltstar die Adele

Schliewas Frau Annika Egert sollte ursprünglich die Partie der Rosalinde singen, war allerdings aufgrund ihres Engagements bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth verhindert und wurde würdig von Nina Bezu vertreten. Mit Maria Nazarova sang ein echter Weltstar die Adele, es ist eine ihrer Paraderollen.

An die Kultkomödie „Dinner for One" erinnerte die Aufführung der Operette „Die Fledermaus" bei den Wertinger Festspielen. Hier Wolfgang Newerla als Gefängnisdirektor Frank.

Auch der derbe Wiener Humor, der einen entscheidenden Teil des Reizes von Strauss’ Verwechslungskomödie ausmacht, kommt nicht zu kurz, vor allem beim Finale im Gefängnis. Hier liefern sich Wolfgang Newerla in der Rolle des verkaterten Gefängnisdirektors Frank und Phillip Lüsebrink als der dauerbetrunkene Aufseher Frosch einen weinseligen Schlagabtausch, der mit Referenzen an die Kultkomödie „Dinner for One” das Publikum zum Lachen bringt. Vor allem Newerla, der mit falschherum angezogenen Sakko und um den Kopf gebundener Krawatte an Freddie Frintons urkomische Verkörperung des James in dem Kultfilm erinnert, liefert eine regelrechte Slapstick-Performance.

Am Ende gibt es in Wertingen stehende Ovationen

Nach dem legendären Schlusschor wurde stehend applaudiert. Und das zurecht, denn hier handelt es sich hier um eine schlüssige Produktion, die dem Humor des Werkes und der zeitlosen Musik von Johann Strauss mehr als gerecht wurde. (AZ)