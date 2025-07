„Die Kirche klingt!“ in Wertingen mit dem Chor Good News

„Die Kirche klingt!“, so lautete das Motto. Und ja, die Bethlehem-Kirche klang in ihrer angenehm klaren Akustik durch den bestens vorbereiteten Chor „Good News“ und bescherte den Zuhörenden einen wunderbaren Konzertabend. Zum 75-jährigen Kirchenjubiläum der Bethlehem-Gemeinde Wertingen hatte der gemischte vierstimmige Chor unter der Leitung von Annette Brändle am Sonntag ein buntes Programm vorbereitet.

Schwungvolles geistliches und weltliches Liedgut unserer Zeit fügte sich mit Werken aus den vergangenen Jahrhunderten zu einem harmonischen Gesamtbild, wie Kirche klingt, zusammen. So hörten die Besucher und Besucherinnen unter anderem „Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy, die weltberühmte „Air“ von Johann Sebastian Bach und einen bekannten Choralsatz von Heinrich Schütz. Die Melodien „Gabriellas song“ und „Lenas song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ waren glänzende Höhepunkte im Konzert und ergänzten neben traditionellem Gospel das Programm.

„Freude schöner Götterfunken“ zum Finale

Abwechslungsreich trug Good News die einzelnen Stücke vor, als ausgewogener Gesamtchor, solistisch mit wunderbaren Einzelstimmen, oder als harmonierendes Quartett. Die Lieder wurden teilweise begleitet durch ein neues E-Piano in Testphase, einfühlsam gespielt von Chorleiterin Annette Brändle, ergänzt durch wohlklingendes Flöten- und Gitarrenspiel durch Frieder Brändle. Das Konzert kam zum Finale mit „Freude schöner Götterfunken“. Dazu stimmte das Publikum in der bis zum letzten Platz besetzten Kirche mit ein.

Zum Ausklang bedankte sich Pfarrerin Marie-Catherine Schobel herzlich und lud zu einem Umtrunk ins Foyer der Kirche ein. Nach einem begeisterten, lang anhaltenden Applaus entließ sie die Besucher in einen lauen Sommerabend. Der Chor freut sich über die großzügig eingegangenen Spenden, die der Asylarbeit und der Kirchenmusik zugutekommen.

Wiederholung am Sonntag in der Dillinger Katharinenkirche

Wer dieses besondere Konzert erleben möchte, hat am Samstag, 19. Juli, um 19 in der evangelischen Katharinenkirche in Dillingen nochmals Gelegenheit dazu.