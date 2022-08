Ausparkversuch endet in Dillingen mit hohem Sachschaden

Ein 87-Jähriger will rückwärts ausparken, dann kracht es. Der Senior muss auch ins Dillinger Krankenhaus.

Ein 87-jähriger Autofahrer wollte am Sonntag gegen 10.45 Uhr aus einer Parklücke an der Großen Allee in Dillingen ausparken, dabei streifte er einen geparkten Renault Escape über die komplette linke Fahrzeugseite.

Verletzung an der Hand

Durch das Lenkmanöver zog sich der Senior zudem eine Handverletzung zu, die im örtlichen Krankenhausbehandelt werden musste. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. (AZ)

