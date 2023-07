Dillingen

Besondere Begegnungen bei der Dillinger Bundeswehr

Beim Tag der Begegnung, an der Feuerwehrspritze, hatten die Besucherinnen und Besucher der Lebenshilfe viel Spaß in der Luitpoldkaserne.

Plus Da war was los: Menschen von der Lebenshilfe haben die Soldatinnen und Soldatinnen in der Luitpoldkaserne besucht. Ein spannender Tag für alle.

Von Horst von Weitershausen

Bereits zum 37. Mal veranstalteten die Dillinger Soldaten und Soldatinnen diesen Tag der Begegnung in der Luitpoldkaserne. Gelöst, aber auch neugierig, was der Tag ihnen bringen wird, warten die rund 60 Verantwortlichen der 5. Kompanie bei hochsommerlichem Wetter auf ihre Gäste aus den Lebenshilfeeinrichtungen in Dillingen, Wertingen und Nördlingen. „Für uns Soldaten, die für die Betreuung der Besucherinnen und Besucher abgestellt wurden, sind diese Begegnungen immer sehr abwechslungsreich und erfreulich“, sagt Oberfeldwebel Andreas Weishaupt, auch im Namen seiner Kameraden. Er sorgt für die Durchführung des Projekts „Tag der Begegnung“, für das er fünf Stationen auf dem Kasernengelände projektiert hatte, an denen sich Menschen mit Behinderungen mit den Soldaten in Spiel und Geschicklichkeit austauschen konnten.

Schwere Maschinen in der Kaserne

Die Lebenshilfegruppe wird vom stellvertretenden Bataillonskommandeur Oberstleutnant Mirco Baar begrüßt. Anschließend verteilen sich alle auf verschiedene Gruppen, um die vorbereiteten Aktionen zu „erleben“. Da erfreuen sich die Lebenshilfeangehörigen an einer Fahrzeugschau, bei der sie bewundern, was diese Soldatenfahrzeuge alles können und über welche technischen Einrichtungen sie verfügen.

