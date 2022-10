Der Bischof aus Kenia zu Besuch in Dillingen

Der Geistliche spricht über festgefahrene Wege und die Herausforderung, diese zu verlassen. Es geht auch um die ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit.

Einen besonderen Gast konnte der Verein "Asyl/Migration Dillingen" begrüßen. Bischof Dominic Kimengich aus Kenia war zu Besuch in Dillingen. Anton Stegmair von der Abteilung Weltkirche des Bistums Augsburg hatte den Besuch des Gastes des päpstlichen Missionswerkes missio organisiert. Über 25 Menschen, meist Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit aus dem Landkreis, trafen sich im Faustussaal. Im gemeinsamen Gebet zu Beginn war die Aufforderung enthalten „…festgefahrene Wege zu verlassen…“ eine Herausforderung, die endlich in die Tat umgesetzt werden muss.

Nein zu Gewalt, Ja zu Frieden

Bischof Dominic Kimengich stellte die Herausforderungen seiner täglichen Arbeit vor. Als äußerst tiefgründiger und besonderer Mann engagiert er sich seit Jahren mit vollem Herzen für die Belange von Geflüchteten und besucht so oft als möglich die Menschen in den Flüchtlingslagern Kakuma und Dadaab. Kirche habe die Aufgabe, so seine Feststellung, zum friedlichen Zusammenleben der Völker beizutragen. Mit seiner grenzübergreifenden Friedensinitiative hat es Dominic Kimengich außerdem geschafft, die mächtigen Anführer vieler verfeindeter Gruppen an einen Tisch zu bekommen, steht es in der Pressemitteilung. Seine Botschaft: Nein zur Gewalt, Ja zum Frieden.

Situation in den Flüchtlingslagern

In der Diskussion galt das besondere Interesse den Flüchtlingslagern. Für viele der Teilnehmenden war kaum nachvollziehbar, dass dort Menschen leben, die bereits in diesen Lagern geboren worden sind. Das größte Lager ist Dadaab in dem mehr als 400.000 Flüchtlinge untergebracht sind und das ständig von Auflösung bedroht ist. Es steht unter der Leitung des UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen. Zusammen mit vielen Organisationen wird dort versucht, die Lage der Flüchtlinge auch durch Ausbildungsprojekte zu verbessern.

Von links: Anton Stegmair, Übersetzerin Teresia Hohmann, Bischof Dominic Kimengich Foto: Georg Schrenk

Der Bischof wies darauf hin, dass viele Menschen aus dem derzeit von einer großen Hungersnot heimgesuchten Nachbarland Somalia nach Kenia fliehen. Georg Schrenk, von der Dillinger Unterstützergruppe, stellte fest, dass der Ukraine-Krieg auch Auswirkungen auf die Binnenflüchtlinge in Afrika habe. Die enormen Preissteigerungen bei Lebensmitteln, insbesondere auch der Getreidepreise, seien Ursache dafür, dass sich die Lebensverhältnisse in den Lagern verschlechtere. Anton Stegmair stellte in seinen Schlussworten das diesjährige Motto von missio „Ich will Euch Zukunft und Hoffnung geben“ vor und wies darauf hin, dass das Wirken von missio in Zusammenarbeit mit anderen kirchlichen und staatlichen Organisationen in diesen Ländern Fluchtursachen bekämpft. (AZ)

