Dillingen

06:45 Uhr

Der Landkreis Dillingen fühlt sich beim Wasserschutz unfair behandelt

Plus Muss der Kreis Dillingen bei der Verteilung von Wasserschutzauflagen überproportional zurückstecken? Im Kreisentwicklungsausschuss diskutieren die Räte.

Von Benjamin Reif

Der Umgang mit dem Wasser wird ein zunehmend emotionales Thema im Landkreis Dillingen. Zum einen gilt es für den Landkreis, seinen Beitrag beim Schutz vor künftigen Hochwasserkatastrophen zu leisten. Hier geht es unter anderem um die mögliche Errichtung von "Poldern", sprich von großen Gebieten in der Nähe der Donau, die im Notfall geflutet werden könnten, um die Wasserlast auf dem Fluss zu verringern. Der zweite Aspekt ist der Schutz des Grundwassers vor zu großer Einleitung von Schadstoffen und damit um die Ausweisung von sogenannten Vorrangflächen für die Wasserversorgung – also Flächen, in denen der Schutz des Bodenwassers über manche Interessen von Landwirten, Unternehmen oder Kommunen gestellt wird und folglich zu Einschränkungen bei Bauvorhaben führen könnte.

