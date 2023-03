Die Dillinger Polizei hat 13 neue Beamtinnen und Beamte

Bei der Polizeiinspektion Dillingen gibt es einen größeren Wechsel beim Personal. Die Änderungen im Überblick.

Zum 1. März gab es bei der Polizeiinspektion Dillingen einen größeren Personalwechsel. Bedingt durch Neuzuteilungen, Ersatz für Kolleginnen und Kollegen, die an einem zweijährigen Aufstiegsverfahren teilnehmen und Wechsel zu anderen Dienststellen, erhält die Inspektion in Dillingen 13 neue Beamte. Im Rahmen einer Begrüßungsveranstaltung freute sich der Leiter der Dienststelle, Polizeidirektor Ralf Bührle, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönlich willkommen zu heißen und gemeinsam mit den weiteren Führungskräften der Inspektion in ihr neues Aufgabenfeld einzuweisen.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord tätig

Hierbei werden zwölf der neuen Polizeivollzugsbeamten die Dienstgruppen unterstützen und somit zukünftig im Wechselschichtbetrieb im direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Dillingen tätig werden. Ein erfahrener Kollege wird in seiner neuen Verwendung als Trainer für das polizeiliche Einsatzverhalten eingesetzt werden. Gemeinsam mit sieben weiteren Beamten organisiert er somit in der Zukunft Schulungen und Übungseinheiten für alle Einsatzbeamten aus dem nördlichen Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, steht in der Pressemitteilung.

Junge Talente kommen zur Polizeiinspektion Dillingen

Neben theoretischen Inhalten spielt hierbei auch das praktische Training, wie etwa Schießübungen und Selbstverteidigung, eine große Rolle. Im Rahmen einer kleinen Ansprache hob Polizeidirektor Bührle besonders hervor, dass er sich sehr freut, neben erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die von anderen Dienststellen nach Dillingen wechseln wollten, auch junge, gut ausgebildete Nachwuchsbeamte, begrüßen zu können.

Die Einarbeitung dieser neuen Kräfte stellt die Inspektion in den nächsten Monaten sicher vor eine Herausforderung, gleichzeitig sei dies jedoch eine Investition in die Zukunft und trage somit langfristig dazu bei, dass die Polizei auch hier im ländlichen Raum weiterhin für ein hohes Maß an Sicherheits sorgen kann und auch im präventiven Bereich ein verlässlicher Ansprechpartner für die Bevölkerung ist. (AZ)

