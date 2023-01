Die Heiligen Könige sind im Landkreis Dillingen unterwegs

Die Sternsinger rücken in diesem Jahr den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt. In Dillingen haben sich fünf Pfarreien und Regens Wagner zusammengeschlossen.

So viele Könige auf einem Bild: Am Neujahrstag fand in der Pfarrkirche St. Ulrich Dillingen ein festlicher Gottesdienst mit zentraler Aussendung der Sternsinger statt. Dazu haben sich Sternsinger aus den fünf Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Dillingen und von Regens Wagner Dillingen eingefunden. Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ rücken die Sternsinger in diesem Jahr den Schutz von Kindern vor Gewalt in den Mittelpunkt und machen auf Mädchen und Jungen aufmerksam, die unter physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt leiden.

Gewalt an Kindern und Jugendlichen auf der ganzen Welt

Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Mädchen und Jungen armer Regionen und in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung. Dillingens Stadtpfarrer Harald Heinrich dankt den Buben und Mädchen sowie allen Verantwortlichen aus den Pfarreien für ihre Bereitschaft, in den kommenden Tagen in diesem Auftrag unterwegs zu sein. Die Gläubigen bittet er um großzügige Unterstützung dieses großartigen Engagements von Kindern und Jugendlichen für Kinder in Not. Gleichzeitig bittet er um Verständnis, dass nicht überall ein Besuch der Sternsinger möglich sein wird. Die Rückkehr der Sternsinger wird bei den Pfarrgottesdiensten zum Fest "Heilige Drei Könige“ erwartet.

Die Bedeutung der Heiligen Drei Könige

Viele Christen feiern am 6. Januar " Heilige Drei Könige" 2023, einige Bundesländer geben sogar frei - Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt. Der Feiertag findet in jedem Jahr an einem anderen Wochentag statt. Das Datum dafür bleibt aber immer gleich: der 6. Januar. Aber was feiern wir überhaupt? Die Namen der Heiligen Drei Könige lauten Caspar, Melchior und Balthasar. Der Name Caspar kommt aus dem Persischen und bedeutet "Schatzmeister", Melchior heißt aus dem Hebräischen übersetzt "Gott ist Licht" und Balthasar hat einen babylonischen Ursprung mit der Bedeutung "Gott schütze den König". Laut der Bibel sind das die Geschenke der Heiligen Drei Könige: Caspar: Myrre, Melchior: Gold, Balthasar: Weihrauch.

Aus den „Heiligen Drei Königen“ sind in unserer Zeit die Sternsinger hervorgegangen. Dabei schlüpfen Kinder und Jugendliche in orientalische Gewänder und ziehen als „Heilige Drei Könige“ von Haus zu Haus. Sie singen, beten und erbitten den Segen für das Haus und dessen Bewohner. Begleitet werden die drei Könige dabei von einem Sternträger. Die Sternsinger sammeln jeweils in einer landesweiten Aktion für karitative Zwecke. (sb mit AZ)

Lesen Sie dazu auch