1383 Menschen im Kreis Dillingen sind aktuell arbeitslos

Die Agentur für Arbeit in Donauwörth meldet auch, dass vor allem junge Menschen derzeit keinen Job haben. Das sind die Gründe.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Dillingen stieg im August auf aktuell 2,5 Prozent (Vormonat 2,3 Prozent), liegt aber unter dem Vorjahreswert von 2,6 Prozent. Derzeit sind 1383 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das sind 89 mehr als vor einem Monat und 23 mehr als vor einem Jahr - so teilt es die Agentur für Arbeit in Donauwörth mit.

Und: "Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in dieser Größenordnung ist in den Sommermonaten üblich. Häufig sind in der bayerischen Ferienzeit auch die Personalchefs im Urlaub und es erfolgen weniger Neueinstellungen. Anstehende Entlassungen werden oftmals vor der Haupturlaubszeit ausgesprochen. Außerdem führten endende Schul- und Berufsausbildungen zu einem saisonalen Anstieg", sagt Richard Paul, Leiter der Agentur. Aber er sagt auch: "Bei den Jugendlichen bis 25 Jahren ist die Arbeitslosigkeit am stärksten gestiegen. Hier verzeichnen wir einen Zuwachs um 30,4 Prozent. Momentan sind 163 junge Menschen ohne Arbeit, 38 mehr als vor einem Monat."

Die Arbeitslosenquote betrage laut Paul bei dieser Personengruppe 2,5 Prozent. Ein großer Teil dieser Jugendlichen sei sicherlich nur für kurze Zeit arbeitslos. Viele hätten bereits eine neue Arbeitsstelle in Aussicht, starten im Herbst mit einer weiterführenden Schule oder beginnen zum Wintersemester ein Studium, so der Leiter weiter.

Flüchtlinge aus Ukraine bei Jobcentern

Von den 1383 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 712 (plus 74 im Vergleich zum Vormonat und minus 128 im Vergleich zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 671 (plus 15 im Vergleich zum Vormonat und plus 151 im Vergleich zum Vorjahr) im Jobcenter Dillingen gemeldet. Den stärksten Zuwachs (plus 142 Personen oder 41,8 Prozent) im Vorjahresvergleich verzeichnen wir bei den arbeitslosen Ausländern, der größtenteils auf dem Zugang der Geflüchteten aus der Ukraine beruht. Seit 1. Juni 2022 haben Geflüchtete aus der Ukraine Anspruch auf Grundsicherungsleistungen und sind somit bei den Jobcentern in der Betreuung. Mittlerweile sind rund 300 erwerbsfähige Leistungsberechtigte mit ukrainischer Staatsangehörigkeit im Jobcenter Dillingen gemeldet.

Weiter teilt Paul mit, dass im August sich 470 Personen arbeitslos gemeldet haben, davon kamen 178 aus einer Beschäftigung und 140 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 392 die Arbeitslosigkeit beenden, 111 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 94 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor.

914 freie Stellen auf dem Arbeitsmarkt im Kreis Dillingen

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch. Von den Arbeitgebern wurden im August 143 neue Arbeitsstellen gemeldet, 15 mehr als im Juli und 1 weniger als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit im Landkreis Dillingen 914 freie Arbeitsstellen (42 mehr als vor einem Monat und 104 mehr als im Vorjahr). Bei knapp 80 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher.

Dagegen sind nur rund 47 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. Für 601 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 107 in Teilzeit gesucht. Bei 206 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den Personaldienstleistern sind rund 27 Prozent der offenen Stellen gemeldet. Dabei sind die Top-Bereiche, in denen dringend Personal gesucht wird: Lager, Verkauf, Maschinenbau, Büro und Sekretariat, Metallbau, Metallbearbeitung, Berufskraftfahrer, Kranführer, Schweiß- und Verbindungstechnik und Maschinen- und Anlagenführer. (AZ)