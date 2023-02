Ein gemeinsames Friedensgebet, das nachdenklich macht

In der Dillinger Katharinenkirche haben Flüchtlinge ihre Geschichten erzählt. Ihr Erlebtes hat die Gäste ergriffen. Was sich die Verantwortlichen nun erhoffen.

Die Besucher des Friedensgebetes in der Dillinger Katharinenkirche, unter ihnen erster stellvertretender Bürgermeister Johann Graf, Landratsvertreter Joachim Hien und das Pfarrerehepaar Gerhild und Christian Peiser, waren ergriffen vom Vortrag Viktorias, einer Geflüchteten aus der Ukraine. Sie, die aus der umkämpften Stadt Bakhmut kommt und jetzt mit ihrem Mann und ihrem Kind in Dillingen lebt, schilderte die Empfindungen, die Erinnerungen, die sie und viele Menschen aus der Ukraine bewegen.

Das Haus, in dem sie wohnte, ist inzwischen eine Ruine, ihre Eltern hat sie seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Viele Pläne, die ihr Mann und sie hatten, sind durch den Krieg zunichte gemacht worden. Nicht nur das Leid auch den Stolz, der die Ukrainer vereint, kamen zum Ausdruck. Sie werde weiter leben müssen mit starkem Heimweh und Erinnerungen, aber jetzt in Deutschland will sie Teil unserer Gesellschaft sein. Nicht nur des Krieges in der Ukraine wurde bei diesem Friedensgebet gedacht.

Christenverfolgung in aller Welt

Wie Georg Schrenk, der Koordinator der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in Dillingen in seinen Eingangsworten zum Ausdruck brachte, dürfen Krieg und Terror in anderen Regionen nicht ausgeblendet werden. Er erinnerte an den furchtbaren Krieg, der bis vor kurzem in Äthiopien herrschte, die Erdbeben im Grenzgebiet Türkei/Syrien und in Syrien, die die Türkei nicht davon abhielt, weiterhin Angriffe gegen den Raum Idlib durchzuführen. Die Menschen in Aleppo, deren Stadt durch den Krieg zerstört ist und die jetzt weitere Zerstörungen durch die Erdbeben ertragen mussten. Auch die Hinrichtungen im Iran, die Christenverfolgung in aller Welt, die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Israel und den Palästinensern sowie das leidvolle Wirken der Taliban in Afghanistan und die vielen ungenannten kriegerischen Konflikte anderswo dürften nicht vergessen werden.

Über den Iran, die Türkei und Serbien geflüchtet

Zabran, ein Geflüchteter aus Afghanistan, der nach der Machtübernahme durch die Taliban seine Heimat verlassen hat, schilderte eindrucksvoll in Englisch, übersetzt durch Dr. Katrin Schrenk-Siemens, warum man seine Heimat verlässt. Man verlässt sie nur, wenn man dazu gezwungen wird und die Gefahr besteht, dort das Leben zu verlieren, sagt er. Über den Iran, die Türkei, Bulgarien, Serbien, Ungarn, Österreich und die Schweiz kam er nach Deutschland. Unterwegs wurde er im Iran und in der Türkei immer wieder mit Gewalt konfrontiert. In der Türkei war er drei Monate in einem Polizeilager, wo es keine Freiheit gab und sie nicht als Flüchtlinge, sondern als Gefangene behandelt worden sind. Er ist nach Deutschland gekommen, um ein Leben voller Hoffnung zu führen und eine Zukunft zu haben.

Eshetu aus Eritrea berichtete vom Ankommen hier in Dillingen und darüber, wie ihm seine ehrenamtliche Betreuerin geholfen hat, hier eine Zukunft zu finden. Inzwischen ist er ausgebildeter Optiker, wohnt mit seiner Frau und Kindern in Höchstädt, hat eine gute Arbeitsstelle und betätigt sich selbst in der Flüchtlingshilfe. Die Niederlassungserlaubnis blieb ihm bisher aus "nicht nachvollziehbaren Gründen versagt", steht es in der Pressemitteilung.

Georg Schrenk führte auch aus, dass viele Menschen sich die Frage stellen, warum Gott nicht eingreife? Die Frage müsse seiner Meinung nach lauten: "Wo bleibt der Mensch, uns ist doch von unserem Gott ein Verstand gegeben? Nutzen auch die Herrschenden diesen Verstand?" Schrenk habe Zweifel, dass die Botschaften des Evangeliums aber auch des Korans, die das friedliche Zusammenleben anmahnen, überall verstanden werden.

Georg Schrenk, Vorsitzender des Dillinger Helferkreises Asyl/Migration. Foto: Cordula Homann (Archivbild)

Begleitet von Diakon Käser

Eine denkwürdige Veranstaltung, die durch Lieder, an der Gitarre begleitet durch Diakon Xaver Käser, den Psalm 33 (Ein Loblied auf Gottes Macht und Hilfe), der Schriftlesung aus den Seligpreisungen der Bergpredigt (Matthäus 5,1-12) und deren Auslegung durch Pfarrer Wolfram Schrimpf und die Fürbitten vorgetragen durch Flüchtlingshelfer und -innen ergänzt wurden. Beendet wurde die Zusammenkunft mit dem gemeinsamen „Vater unser“ und durch den Segen von Pfarrer Schrimpf und Diakon Käser. Das Friedensgebet hat mehr als nur zum Nachdenken angeregt, "sondern hoffentlich auch zur Unterstützung unserer Arbeit mit den Geflüchteten", so Schrenk. (AZ)