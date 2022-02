Shalomah soll zurück zu ihren Pflegeeltern nach Eppisburg

Plus Das Dillinger Amtsgericht hat entschieden, dass die elfjährige Shalomah wieder nach Eppisburg soll. Das Mädchen lebt derzeit bei seinen leiblichen Eltern - Mitglieder der Zwölf Stämme.

Acht Jahre lang lebte die Schülerin Shalomah bei Pflegeeltern in Eppisburg. Im Oktober verschwand das damals elfjährige Mädchen spurlos. Inzwischen geht man davon aus, dass Shalomah wieder bei ihren Eltern wohnt. Diese aber gehören zu der umstrittenen Sekte Zwölf Stämme – und wollten jetzt das Sorgerecht für ihre Tochter zurück. Diesen Antrag hat das Dillinger Amtsgericht nun abgelehnt.