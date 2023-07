Dillingen

Gitarrist Siggi Schwarz rockt Konzert in Dillingen

Plus Rock trifft Klassik, so lautete am Freitag das Motto im Dillinger Schlosshof. Rocklegende Siggi Schwarz trat dort mit hochkarätigen Musikern auf.

Ein strahlend schöner Tag war es, als Siggi Schwarz am Freitag die Bühne im Dillinger Schlosshof betrat. An seiner Seite die Frankfurter Philharmoniker. Sie bringen zusammen das hochgelobte „Milestones Of Rock“-Projekt zu uns. Diese Kombination einen fetten Gesamtsound, der sich sehr angenehm in der Location verbreitete. Auf dem Programm standen Rockklassiker von den 60ern bis heute.

Schwarz, der die Arrangements selbst verfasste, erschloss seinen Orchesterversionen neue Dimensionen altbekannter Klassiker. Schon der furiose Start mit der Van Halen-Hymmne „Jump“ machte dies deutlich, als das berühmte Keyboardthema mit orchestraler Wucht von der Bühne niederdonnerte. Das epische Intro von Whitesnakes „Here I Go Again“ profitiert ebenfalls von dieser Behandlung. Zudem wird es von Schwarzs Sänger Markus Engelstaedter gebührend veredelt. Bei „While My Guitar Gently Weeps“ der Beatles lässt Siggi, wie Eric Clapton im Original, gemäß dem Titel die Gitarre heulen. Bassist Danny O’Steen ist seit mehreren Jahrzehnten Schwarz-Sidekick und bereichert dessen Musik mit seinem Spiel.

