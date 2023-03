Diese Fachkräfte sind in Nordschwaben besonders gefragt

Bei der Freisprechungsfeier der Innungen für Elektro- und Informationstechnik Dillingen und Donau-Ries geht es um die größte gesellschaftliche Herausforderung der nächsten Zeit.

Wenn Betriebe Nachwuchs ausbilden, geben sie den jungen Leuten fundiertes Fachwissen mit. Deshalb dankte der Dillinger Obermeister Rudolf Kratochvil bei der Freisprechungsfeier der Innungen für Elektro- und Informationstechnik Dillingen und Donau-Ries speziell den Firmen, deren Nachwuchs das in der jüngsten Sommer- und Winterprüfung bewiesen hat. Den musikalischen Rahmen, um diesen Erfolg im Rittersaal des Schlosses Höchstädt gebührend zu feiern, boten die Dillinger Barockbläser.

Landrat Markus Müller hat einen Appell

Dass Firmen dringend Facharbeiter suchen und junge Leute nicht studieren müssten, um ihr Leben erfolgreich aufzubauen, stellte Dillingens Landrat Markus Müller heraus. "Ihnen stehen alle Türen offen, Sie können stolz auf sich sein", gratulierte Müller, auch im Namen der Donau-Rieser Landratsstellvertreterin Ursula Kneißl-Eder. Er dankte den Eltern, dass sie die Jugendlichen begleitet und ihnen ein Wertgerüst mitgegeben haben und betonte: "Die Kommunalpolitik und die Wirtschaft brauchen viele Akteure, um den Landkreis zu gestalten."

Zum Dank für ihr langjähriges Engagement in der Innung wurden die Elektroinstallateur-Meister Karl Gumpp und Reinhard Kunzmann geehrt. Auf dem Bild: (von links) Dillinger Obermeister Rudolf Kratochvil, Karl Gumpp, Reinhard Kunzmann und Franz Rebele (Obermeister Donau-Ries). Foto: Brigitte Bunk

Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth spornte die jungen Leute an, sich weiterzubilden: "Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, hört man auf, treibt man zurück." Die Herausforderung sei gewaltig, die Energiewende zu gestalten, meinte Peter Hoffmann, Schulleiter der Berufsschule Lauingen, der auch für seinen Nördlinger Kollegen Raimond Eberle sprach. Das sei nur zu schaffen, wenn mehr junge Leute – vor allem mehr Frauen – davon überzeugt werden könnten, in das Elektrohandwerk einzusteigen.

Lob vom Obermeister aus dem Kreis Donau-Ries

Bevor Kreishandwerksmeister Werner Luther zum ersten Höhepunkt der Feier schritt, der Freisprechung von den Rechten und Pflichten ihrer Ausbildungszeit, beruhigte er die jungen Leute: "Sie haben noch rund 45 Jahre Zeit, im Berufsleben nachzuholen, was Sie noch nicht gelernt haben." Er versprach ihnen spannende Momente und vielfältige Chancen bei den vielen Spezialisierungsmöglichkeiten. Luther legte ihnen auch ans Herz, sich ehrenamtlich zu engagieren, zum Beispiel in der Innung. Ihm mache sein Ehrenamt auch nach vielen Jahren noch großen Spaß. "Der Facharbeitermangel wird die größte gesellschaftliche Herausforderung der nächsten Zeit werden", bestätigte der Donau-Rieser Obermeister Franz Rebele bei den Schlussworten. Vor 30 bis 40 Jahren begann eine Entwicklung, die sich als falsch erwiesen habe. Während die höhere schulische Bildung favorisiert wurde, sei das Handwerk stiefmütterlich behandelt worden. Doch: "Was nützt die beste Theorie, wenn keiner die Fähigkeit hat, sie auf den Baustellen umzusetzen?"

Im Rahmen der Freisprechungsfeier wurden auch zwei verdiente Innungsmitglieder geehrt. Eine Ehrenurkunde erhielt Elektroinstallateur-Meister Karl Gumpp aus Buttenwiesen, der unter anderem von 2003 bis 2022 Vorstandsmitglied war. Ehrenmitglied ist nun Reinhard Kunzmann. Der Höchstädter Elektroinstallateur-Meister war unter anderem von 1988 bis 2022 Lehrlingswart – "der älteste und längste Lehrlingswart in ganz Bayern", wie Obermeister Kratochvil betonte. Kunzmann selbst, der dieses Ehrenamt als seine Leidenschaft bezeichnete, bat die jungen Nachwuchskräfte, dass sie "sich in diesem hochmodernen interessanten Beruf engagieren und nie aufhören zu lernen". Landrat Müller dankte beiden: "Sie haben unsere Heimat mit aufgebaut." (AZ)