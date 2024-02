Staudurchlässe in Dillingen und Höchstädt werden saniert

Die LEW Wasserkraft hat bei einer Überprüfung bei bestimmten Rohren Schäden entdeckt. Es kommt aufgrund der Arbeiten auch zu Straßensperrungen.

Entlang der Donau sind in den Stauhaltungen Dillingen und Höchstädt Instandsetzungen an Bachdurchlässen notwendig. Aufgrund von Korrosionsschäden müssen drei sogenannte Wellstahldurchlässe erneuert werden. Hierbei handelt es sich um Röhren aus Wellstahl, durch die Fließgewässer Wege oder Dämme unterqueren. Das teilt die LEW Wasserwerk in einer Pressemitteilung mit.

Im Zuge der regelmäßigen Überprüfung der Brückenbauwerke wurden Korrosionsschäden an den drei Wellstahldurchlässen festgestellt. Sie sind auf die häufig wechselnden Wasserstände in diesen Bereichen zurückzuführen. Um die Funktionsfähigkeit weiter zu gewährleisten, werden die alten Wellstahldurchlässe durch neue Profile gleicher Größe ersetzt. Damit wird sichergestellt, dass der bisherige Abflussquerschnitt in den Entwässerungsgräben erhalten bleibt.

Unterhalb des Lauinger Auwaldsees



Zwei Wellstahldurchlässe befinden sich in den Entwässerungsgräben der Donau im Bereich der Stauhaltung Dillingen unterhalb des Auwaldsees auf der rechten Donauseite. Dort beginnen die Reparaturmaßnahmen im Februar und werden bis spätestens Ende Mai abgeschlossen sein. Da diese Baustelle im Waldgebiet liegt, sind voraussichtlich keine Einschränkungen für Spaziergänger zu erwarten.

Sperrung zwischen Steinheim und Kicklingen

Der dritte Wellstahldurchlass befindet sich in der Stauhaltung Höchstädt südlich des Ortes Steinheim, im Entwässerungsgraben auf der linken Uferseite an der Donaubrücke. Die Bauarbeiten beginnen in der Woche vom 12. Februar (KW 07) und sollen innerhalb von sechs Wochen (bis KW 13) abgeschlossen sein. Für diesen Zeitraum müssen die Ortsverbindungsstraße Steinheim – Kicklingen/Fristingen und die Donaubrücke gesperrt werden. Entsprechende Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Der Ersatzneubau der drei Wellstahldurchlässen ist mit dem Landratsamt Dillingen, dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth sowie den Städten Dillingen und Lauingen abgestimmt. LEW Wasserkraft bittet alle Bürger um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen. (AZ)