KI an der Dillinger Akademie: "DNA des Hauses"

Plus Die bayerische Kultusministerin Anna Stolz eröffnet das neue Kompetenzzentrum an der Dillinger Einrichtung für Lehrerfortbildung. Es geht um Chancen und neue Wege.

„Künstliche Intelligenz wird unsere Lehrer niemals ersetzen.“ Darauf hat jetzt die bayerische Kultusministerin Anna Stolz hingewiesen. Bei der Eröffnung des neuen KI-Kompetenzzentrums an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) unterstrich der prominente Gast aus München aber auch die großen Chancen der neuen Technik für den Bildungsbereich. Ganz im Sinne von Akademie-Direktor Alfred Kotter, der daran erinnerte, dass sein Haus schon seit Langem bei diesem Thema intensiv unterwegs sei. Schon in diesem Jahr habe es 50 Fortbildungsveranstaltungen dazu gegeben. Fachlicher Leiter der neuen Einrichtung ist Christian Mayr.

Der Experte machte keinen Hehl aus seiner Begeisterung etwa für den digitalen Gesprächspartner ChatGPT, die viele Kolleginnen und Kollegen teilen würden. Man wolle die Lehrkräfte in ihren verschiedenen Rollen dafür qualifizieren, zumal auf die Schüler und Schülerinnen eine KI-geprägte Welt zukomme. „Wir haben viele Ideen und zahlreiche Optionen“, versprach Mayr, der auch intensive Vernetzungen mit anderen Institutionen sowie den Hochschulen ankündigte. Akademie-Chef Alfred Kotter zählte die Gründung des neuen Zweigs für die Unterstützung von Schulen und Lehrkräften schließlich „zum Erbgut unseres Hauses – unserer DNA.“