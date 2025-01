Kinofreunde Buttenwiesen legen Spendenmarathon hin

An vier Abenden präsentierten die Kinofreunde zuletzt den Film „Lachsfischen im Jemen“. Wie gewohnt dekorierten sie zur Einstimmung das ehemalige Kino liebevoll passend zur Handlung des Films. In der Pause verwöhnten sie die Besucherinnen und Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten, die ebenfalls in Bezug zum gezeigten Streifen standen. Vor geraumer Zeit schon war der feste Eintrittspreis zugunsten einer freiwilligen Spende abgeschafft worden. Das war eine gute Entscheidung, wie sich herausstellen sollte. Denn nach dem finalen Kassensturz stellten die Kinofreunde fest, dass es dank der außerordentlichen Großzügigkeit der Kinobesucher erneut möglich war, von jedem der vier Abende 500 Euro an eine regionale wohltätige Einrichtung zu spenden. Neben der Hospizgruppe in Meitingen, den Dachskindern e.V. Meitingen, die individuelle Hilfe bei der Begleitung von Kindern mit Pflegegrad bieten, und dem Förderverein Wärmestube SKM-Augsburg e.V. ging ein Betrag an den ambulanten Hospizdienst in Dillingen. Der ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Caritas im Landkreis Dillingen bietet in der Zeit von unheilbarer Krankheit, Abschied, Sterben und Trauer Unterstützung und Begleitung an. Unabhängig von Religion, Weltanschauung oder Herkunft begleiten die Hospizhelferinnen und -helfer ehrenamtlich Schwerkranke, Sterbende und deren Angehörige zu Hause, in den Alten- und Pflegeheimen und in den Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie in den Krankenhäusern im Landkreis Dillingen.

