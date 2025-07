Autofahrerin muss nach Ausweichmanöver ins Krankenhaus

Bei einem Unfall in Buttenwiesen ist eine 18-jährige Autofahrerin am Montagabend leicht verletzt worden. Die junge Frau war gegen 21.25 Uhr auf der Staatsstraße 2382 zwischen Frauenstetten und Hohenreichen unterwegs, als sie einem unbekannten Tier ausweichen musste. Sie kam nach rechts von der Straße ab, prallte frontal gegen einen Telefonmast und durchbrach anschließend eine Koppel. Der Schaden am Auto und an der Koppel wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Die Fahrerin wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (AZ)

