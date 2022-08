Dillingen/Lauingen/Wertingen

18:00 Uhr

Energiesparen: Dürfen die Hallenbäder im Kreis Dillingen öffnen?

Plus Ab sofort tritt eine Verordnung in Kraft, unter anderem ist darin festgelegt, bis auf wie viel Grad im Büro im Winter geheizt werden darf. Das hat Auswirkungen in der Region.

Es ist längst kein Wunsch mehr, sondern vielmehr eine zwingende Bitte: Wir müssen Energie sparen. In allen Lebensbereichen. Dringend. Deshalb tritt ab sofort eine erste Verordnung mit Kurzfristmaßnahmen für eine Dauer von sechs Monaten in Kraft – bundesweit. Unter anderem ist darin geregelt, dass in Büros in Arbeitsstätten die Raumtemperatur im Winter nicht mehr als 19 Grad betragen darf. Außerdem soll es in den Kommunen dunkler werden, sprich: Lichter aus, wo es geht. Das gilt auch für den Landkreis Dillingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen