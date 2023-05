Paula Carolina, Damona und Lonely Spring kommen zum Donauside 2023

Die ersten Acts beim Dillinger Donauside 2023 stehen fest. Mit dabei ist auch eine Passauer Rockband, die beim Eurovision Song Contest mitmischen wollte.

Am 15. Juli ist es wieder so weit: Das Donauside-Festival im Dillinger Schlosshof geht in die sechste Runde. Das Festival ist eine feste Größe im Kulturkalender der Stadt, gut 900 Musikfans besuchten das Donauside im letzten Jahr. Prominente Veranstalter sind die Dillinger Musiker Jo und Fabi Halbig von den Killerpilzen. Sie haben jetzt die ersten Bands und Künstlerinnen für das diesjährige Programm vorgestellt. Mit dabei ist unter anderem die Passauer Band Lonely Spring, die eine Mischung aus Pop und Emo-Rock spielt.

Co-Organisator Fabian Halbig sagt: "Wir sind sehr glücklich, was für großartige Bands wir dieses Jahr wieder nach Dillingen locken können." Fest zugesagt haben bislang eine Band und zwei junge Künstlerinnen, wie es in einer Pressemitteilung der Veranstalter heißt. Da wäre eben zum einen die Band Lonely Spring, die sich zu Schulzeiten in Niederbayern gegründet hat und stilistisch dem Alternative-Rock zuzuordnen ist. Die vier Musiker aus Passau sind einer größeren Menge bekannt geworden, als sie beim diesjährigen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest den fünften Platz holten.

Paula Carolina und Damona kommen zum Donauside 2023

Und dann sind da die Künstlerinnen Paula Carolina und Damona, beides junge Frauen, die auch in den sozialen Medien eine große Reichweite haben. Fabian Halbig sagt, es sei ihm und seinem Bruder wichtig gewesen, auch viele Frauen auf der Bühne zu haben. Die Sängerin Paula Carolina hat lange im Allgäu gelebt, danach in England und kurz auch in Augsburg. Sie feiert gerade mit ihrem Retro-Hit "Schreien!" deutschlandweit Erfolge, ihre Songs sind eine Mischung zwischen Indie-Pop und lauter Gitarrenmusik.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Sängerin Damona, gerade mal 17 Jahre jung, wurde dagegen schon als "deutsche Avril Lavigne" betitelt. Mit knapp 2 Millionen Fans auf der Kurzvideo-Plattform Tiktok dürfte sie vor allem für jugendliche Festivalgänger und -gängerinnen ein Publikumsmagnet sein. Die junge Frau spielt Ende Mai auch beim Augsburger Modular-Festival. Jo und Fabi Halbig erwarten sich von ihrem Auftritt beim Donauside eine "ordentliche Rock-Show", wie sie in ihrer Pressemitteilung schreiben.

Lokale Bands und ein bislang geheimer Headliner

Lokale Bands werden ebenfalls eine Möglichkeit haben, auf dem Donauside aufzutreten. Musikerinnen und Musiker aus der Region konnten sich bis vor wenigen Tagen für einen Auftritt bewerben, wer genau einen Gig ergattert hat, ist aber noch geheim. Genauso unbekannt ist auch noch, wer der sogenannte Headliner für das diesjährige Donauside ist. Die Veranstalter wollen noch im Mai verkünden, welchen Star sie dafür an Land ziehen konnten.

Lesen Sie dazu auch

Im vergangenen Jahr sorgten Bands wie Kaffkiez oder Provinz mit ihren Auftritten beim Donauside für viel Aufmerksamkeit. Die Band Provinz veröffentlichte im Herbst 2022 erst eine Single mit Internet-Star und Sängerin Nina Chuba. Für die Veranstalter liegt die Messlatte in diesem Jahr dementsprechend hoch.

Karten für das Donauside 2023 1 / 4 Zurück Vorwärts Tickets für das Donauside gibt es unter www.reservix.de oder www.eventim.de.

Wer jetzt schon weiß, dass er eine Karte möchte, kann bis zum 15. Mai ein Early-Bird-Ticket kaufen. Die vergünstigten Karten kosten je nach Vertriebspartner zwischen 30 und 32 Euro.

Ab dem 16. Mai sollen die Tickets laut den Veranstaltern 35 Euro kosten, an der Abendkasse dann 45 Euro .

Tickets für die Late-Night-Aftershow-Party gibt es für 10 Euro.

Neben lauter Rockmusik können sich Festivalgänger und -gängerinnen auch auf regionale Spezialitäten und lokale Kunst freuen. Zudem soll es laut den Veranstaltern ein sogenanntes Awareness-Projekt geben. Mit dem Begriff Awareness werden bei größeren Events in der Regel Maßnahmen bezeichnet, um Diskriminierung, übergriffiges Verhalten und sexualisierte Gewalt zu unterbinden. Welche Projekte Jo und Fabi Halbig genau geplant haben, ist noch unklar. (mit AZ)