Dillingen

17:30 Uhr

Prozess in Dillingen: Mit Drogen wollte er sein Leben verbessern

Plus Ein Mann aus dem westlichen Landkreis baute in seiner Wohnung Gras an. Er will von den Drogen loskommen – doch nun stehen ihm Jahre im Gefängnis bevor.

Von Benjamin Reif

An diesem Prozesstag läuft es nicht rund im Dillinger Amtsgericht. Zuerst streikt das Mikrofon, mit dem Richterin Gabriele Held Personen außerhalb des Gerichtssaals hereinrufen will. Auch der Kopierer ist ausgefallen. Und im Verlauf des Prozesses gegen einen 31-Jährigen stellt sich heraus, dass nicht sein anwesender Verteidiger in einem Fall zuständig wäre, sondern ein anderer Anwalt. Da man nicht einfach ohne dessen Zustimmung verhandeln kann, muss Held erst die Sitzung unterbrechen, um mit diesem zu telefonieren.

Derlei Holprigkeiten sind aber lächerliche Lappalien im Vergleich zu dem, was im Leben des Angeklagten alles schiefgelaufen ist. Der Mann ist derzeit in Haft, im Gerichtssaal sitzt er mit Fußfessel. Er wirkt ruhig und verhält sich ausgesprochen höflich, doch eins ist klar: Sein Leben wird sich die nächsten Jahre nicht in Freiheit abspielen. Denn der Mann hat eine prall gefüllte Akte mit Vorstrafen, und in seiner Wohnung im westlichen Landkreis fand die Polizei eine Plantage mit mehr als 20 Cannabis-Pflanzen, zudem halluzinogene Pilze für den Eigengebrauch. Die Pflanzen waren teils noch sehr klein, teils kurz vor der Ernte und auch im Keller untergebracht. In mehreren Chats, die auf dem konfiszierten Handy des Angeklagten von der Polizei gefunden wurden, ging es um die Aufzucht und den Handel von Cannabis. Auf die Schliche gekommen waren die Beamtinnen und Beamten dem Mann durch ein abgefangenes Postpaket, wie ein anwesender Kriminalpolizist berichtete.

