Rekordsumme für die Lebenshilfe Dillingen

Zum zweiten Mal fand der Abend der Spenden der Lebenshilfe Dillingen statt – ein Ereignis, das nicht nur von großer Dankbarkeit geprägt war, sondern auch eine Rekordsumme verkünden konnte. Insgesamt 112.634,18 Euro wurden im Jahr 2024 durch die großzügigen Beiträge von 188 Spendengebern gesammelt – eine beeindruckende Summe! Hauptgrund dieser außergewöhnlichen Spendenbereitschaft war vor allem der enorme Schaden an der Werkstätte in Wertingen, der durch das verheerende Hochwasser im Sommer 2024 verursacht wurde.

Viele Unterstützerinnen und Unterstützer zeigten sich solidarisch und halfen mit Spenden, um die Werkstatt schnellstmöglich zu sanieren und den Beschäftigten baldmöglichst wieder ein gewohntes Arbeitsumfeld zu ermöglichen. Auch die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft vieler Menschen trugen dazu bei, ein starkes Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Der Spendenabend bot die Gelegenheit, den Spendengebern einen transparenten Einblick in die finanzierten Projekte zu geben.

Der Großteil der gesammelten Summe floss bisher und fließt voraussichtlich auch das gesamte Jahr 2025 noch in die Sanierung der Werkstätte in Wertingen. Ein weiterer Teil der Spenden fließt in die berufliche Bildung von Menschen mit Behinderung im Berufsbildungsbereich. Durch spezielle Zertifikatslehrgänge wird ihnen eine Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt ermöglicht. Zudem werden Gelder in die Gestaltung und Optimierung der Wohnhäuser des AuW investiert, um einen verbesserten Wohnraum zu bieten. Darüber hinaus werden auch verschiedene Projekte und Freizeitmaßnahmen unterstützt.

Ein großer Dank gilt den zahlreichen Spendengebern, die mit ihrer Unterstützung dazu beitragen, Menschen mit Behinderung ein wertvolles und förderndes Umfeld zu schaffen. Die Lebenshilfe Dillingen ist stolz und dankbar für diese außergewöhnliche Solidarität und freut sich darauf, auch in Zukunft gemeinsam Großes zu bewirken.