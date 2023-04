Seit 50 Jahren gibt die Lebenshilfe Menschen mit Behinderung eine Chance

Die Dillinger Einrichtung feiert Jubiläum. Unter anderem findet ein Kabarettabend statt, und ein großer Tag der offenen Tür wird gefeiert.

Seit fünf Jahrzehnten ist sie für Menschen mit Behinderungen da. Die Lebenshilfe in Dillingen feiert 50. Geburtstag – groß und gebührend. Der Festakt findet am 16. Juni im Haupthaus in Hausen statt, mehrere Hunderte Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft und zahlreiche Partner aus anderen sozialen Einrichtungen in der Region werden erwartet. Das Motto, wie jeher: "Denn Menschen brauchen Chancen".

Anlässlich des Jubiläumswochenendes der Nordschwäbischen Werkstätten findet zudem am Tag darauf, am Samstag, 17. Juni, ab 19.30 Uhr, ein Kabarettabend mit Hans Klaffl unter dem Motto "Restlaufzeit – unterrichten bis der Denkmalschutz kommt" statt. Karten gibt es bereits an diesen Vorverkaufsstellen: Pforte der Nordschwäbische Werkstätten, Untere Hauptstraße 24, Dillingen; Gärtnerei Nordschwäbische Werkstätten, Untere Hauptstraße 24, Dillingen; Pforte Wertinger Werkstätte, Am Kaygraben 1, Wertingen; Cafesito, Rosenstraße 14, Dillingen; Gerblinger, Marktplatz 14, Wertingen, Schreibwaren Roch, Marktplatz 6, Höchstädt und CAP-Markt, Herzog-Georg-Straße 78 – 80, Lauingen.

Tag der offenen Tür in der Dillinger Lebenshilfe

Ein weiteres Highlight findet dann am Sonntag, 18. Juni, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr statt. Beim großen Fest mit Tag der offenen Tür in den Nordschwäbischen Werkstätten Dillingen-Hausen sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Im großen Festzelt und auf dem Freigelände ist für das kulinarische Wohl bestens gesorgt. Musikalische Unterhaltung bieten die Lebenshilfe-Band Musch't Du habba, Blas dem Blues und die Stadtkapelle Dillingen.

Führungen durch die Werkstätten

Die Werkstätten sind bis 17 Uhr am Tag der offenen Tür geöffnet. Es finden auch Führungen statt. Außerdem warten zahlreiche Attraktionen wie Bungee-Trampolin, Kletterwand, großes Fußball-Rodeo, Spielemobil, Kinderbetreuung mit Kinderschminken und vielen Bastel- und Spielangeboten wie das Spielmobil vom Kreisjugendring. Parkmöglichkeiten direkt am Festgelände sind ausgeschildert.

Um 17 Uhr findet ein ökumenischer Abschlussgottesdienst im Festzelt statt. Die musikalische Begleitung des Gottesdienstes übernimmt die Stadtkapelle Dillingen. (AZ)

