So sehr belasten die hohen Energiepreise Firmen im Kreis Dillingen

Kerstin Schreyer, Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag, diskutiert mit Unternehmern im Dillinger Haus der Wirtschaft. Das sind ihre Denkanstöße.

„Unsere Region ist ein starker Wirtschaftsstandort“, sagt Manuel Knoll, Landtagskandidat der CSU für das Augsburger Land und Dillingen, gleich zu Beginn der Veranstaltung, und weiter: „Damit das so bleibt, ist es Aufgabe der Politik, unserer Wirtschaft bestmöglichsten Rückenwind zu geben.“ Knoll wolle den Unternehmen der Region in München Gehör verschaffen und habe deshalb die Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des Bayerischen Landtags, Staatsministerin a. D. Kerstin Schreyer ins IHK-Haus der Wirtschaft Nordschwaben geladen, steht es in der Pressemitteilung. Die Vertreter der heimischen Wirtschaft belastet vorrangig vor allem eins, wie IHK-Geschäftsführer Matthias Hausmann beim Termin betonte: „Die hohen Energiepreise sind auf Dauer ein Wettbewerbsnachteil und in manchen Branchen existenzbedrohend.“

Gregor Ludley (Vorsitzender IHK- Regionalversammlung Dillingen), Kerstin Schreyer (Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bayerischen Landtag), CSU-Listenkandidatin Lena Rasilier, Kreisrat Manuel Knoll (CSU-Landtagskandidat), Matthias Hausmann (IHK Regionalgeschäftsführer), Wojciech Jochemczyk (Leiter IHK-Akademie) und Oberbürgermeister Frank Kunz bei einem Treffen im Haus der Wirtschaft in Dillingen. Foto: CSU

Wasserstoff als Speichermedium

Kerstin Schreyer erklärte, dass es ihr wichtig sei, das der Wirtschaftsstandort Nordschwaben auch für die Zukunft gesichert sei. Mit Blick auf die hohen Energiekosten der Wirtschaft sehe sie die Ampelregierung in der Pflicht. „Hier brauchen wir sozial verträgliche Lösungen, die weder die Bürger noch die Unternehmen über die Gebühr belasten“, sagte sie. Der Berliner Fokus auf die Windenergie reiche zur Energiewende nicht aus. Dem stimmte auch CSU-Landtagskandidat Knoll zu.

Er forderte mehr Technologieoffenheit von der Berliner Politik. „Wir müssen in allen Bereichen das Angebot an erneuerbaren Energien erhöhen und dringend unsere Netzwerke ausbauen, um nicht völlig abhängig von Energieimporten aus dem Ausland zu werden“, so Knoll. Eine Chance, wie die Energiewende gelingen kann, sahen alle Beteiligten im Speichermedium Wasserstoff. Als Energielieferant der Zukunft biete vor allem der grüne Wasserstoff großes Potenzial.

Gregor Ludley fordert Erleichterungen für Arbeitgeber

Eine weitere gewaltige Herausforderung für die heimische Wirtschaft ist der Mangel an Arbeitskräften in nahezu allen Bereichen. „Gerade in unserer ländlichen Region wird es zunehmend schwerer, gute und verlässliche Mitarbeiter für Handwerk und Industrie zu finden“, sagte IHK-Regionalgeschäftsführer Hausmann.

Deshalb fordern viele Unternehmen einen einfacheren und schnelleren Zugang von Geflüchteten am Arbeitsmarkt. Gregor Ludley, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Dillingen, plädierte für schnellere Verfahren, um Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine nervenaufreibende Hängepartie zu ersparen. „Diejenigen, die bereits gut am Arbeitsplatz integriert sind, sollen eine Bleibeperspektive erhalten“, betonte Ludley. Nur so könnten Unternehmen verlässlich planen. (AZ)

