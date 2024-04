Dillingen

Stellenzuwachs bei der Polizei: Kripo Dillingen erhält zwei neue Kommissariate

Die Dillinger Polizei ist in der alten Kaserne untergebracht. Genug Raum für die neuen Kolleginnen und Kollegen wird sich dort finden, sagt Josef Behringer, stellvertretender Kripo-Leiter.

Plus Die Polizeiinspektion Dillingen und die Polizeistation Wertingen bekommen neue Stellen. Bei der Kripo sind es besonders viele. Dort soll es zudem zwei neue Abteilungen geben.

Martin Wilhelm, Präsident des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, ist erfreut. Er kann am Donnerstag verkünden, wie die Polizeidienststellen in seinem Zuständigkeitsbereich wachsen werden. Wenn sich für die Stellen auf dem Papier auch tatsächlich diejenigen finden, die sie besetzen.

2020 wurde das Konzept „Die Bayerische Polizei 2025“ vom bayerischen Innenministerium vorgestellt. Das Ziel: Die 37.786 Stellen der Bayerischen Polizei neu aufteilen. Denn, so schildert es Wilhelm, es gebe Bereiche, in denen man mehr Beamte einsetzen müsse, für die man auf dem Papier aber nicht genug Stellen habe. So wurde bislang intern umgeschichtet, damit die Polizei ihren Aufgaben gerecht werden kann. "Wir brauchen zum Beispiel bei der Einsatzhundertschaft mehr Personal als Stellen vorhanden sind", sagt Wilhelm. Mit dem Konzept soll nun aber eine Stelleninventur gemacht werden, damit jede Einheit auch die Stellen erhält, die sie braucht.

