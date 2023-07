Unbekannte fahren gegen geparktes Auto

Sie versuchen danach jedoch nicht, den beträchtlichen Schaden zu begleichen.

Im Zeitraum zwischen etwa 20 und 21 Uhr am Samstag, 24 Juni, stand laut Polizeibericht ein weißer VW Scirocco in der Straße „Am Stadtberg“ auf Höhe der Hausnummer 24 in einer dortigen Parkbucht geparkt. Im genannten Zeitraum hat ein Unbekannter den Pkw des 24-Jährigen Geschädigten an der linken hinteren Stoßstange angefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Es wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)