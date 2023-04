"Viel los" bei der großen Jugendosternacht in Dillingen

Die katholische Landjugend begeistert mit stimmungsvoller Illumination und jugendgerechter Gestaltung in der Studienkirche.

Traditionell lud die katholische Landjugend zur Osternacht am Sonntag in die Studienkirche nach Dillingen ein. Sehr erfreut zeigten sich dabei die Verantwortlichen über den regen Besucheransturm. "Viel los!", fasste es der Diözesanseelsorger der KLJB, Bernd Udo Rochna, kurz und treffend zusammen. Er zelebrierte zusammen mit seinem Vorgänger, Gerhard Höppler, den feierlichen Ostergottesdienst.

Ein wichtiges Element dieser außergewöhnlichen Form der Osternacht war auch die Lichttechnik, die dem Gottesdienst einen besonders stimmungsvollen Rahmen verlieh. Thematisch griff das Team um die beiden Geistlichen den Glauben an sich auf. Als Aufhänger diente hier das sehr persönliche Lied "Sunday Service" von Anica Russo, einer deutschen Singer-Songwriterin, und ein daran anknüpfendes Interview, das sie zum Thema Glauben gegeben hat.

Nicht jeden Sonntag in der Kirche

Wie viele junge Erwachsene und Jugendliche bezeichnet sich die Musikerin als gläubig, auch wenn sie nicht jeden Sonntag zur Kirche geht. Die junge Sängerin spricht ganz offen darüber, dass ihr christlicher Glaube nicht direkt mit der Institution Kirche in Zusammenhang steht. Vielmehr ist für sie Glaube etwas zutiefst Persönliches, mit dem sie sich aber intensiv beschäftigt. In dieser Deutlichkeit und Klarheit der Aussagen sprach der vorgelesene Text sicher vielen der jungen Gläubigen aus der Seele. Dass Glaube in der Gemeinschaft aber auch etwas sehr Schönes, Bewegendes und Erhabenes sein kann, bewiesen die Landjugendlichen der KLJB Kicklingen bei einem anmutigen Lichtertanz, mit dem sie das Licht und Feuer der Osterkerze zu den Besucher und Besucherinnen brachten.

Aus dem ganzen Landkreis Dillingen

Eine besondere Erwähnung an diesem Sonntagmorgen fand vor allem der ehemalige Landjugend-Seelsorger Gerhard Höppler, dem sein Nachfolger nicht nur für die Initiative in der Vorbereitung der Jugendosternacht dankte, sondern auch für seinen Einsatz bei der Gestaltung, insbesondere der stimmungsvollen Illumination. Auch den Gottesdienstbesuchern dankte Rochna für ihr Kommen und Mitfeiern.

Neben Jugendlichen und Erwachsenen aus Dillingen, den umliegenden Gemeinden und dem Landkreis waren auch einige befreundete Mitglieder der Katholischen Landjugend aus anderen Kreisen und Regionen unter den Gottesdienstbesuchern. Auch ihnen galt ein besonderer Dank dafür, dass sie eine längere Anfahrt für das Gemeinschaftserlebnis auf sich genommen hatten. (AZ)

