Von Baugebiet bis Waldkindergarten: Das beschließt der Dillinger Stadtrat

Plus An der Staustufe könnte bald eine Art "Schiffscontainer" stehen und die Pläne zum Baugebiet in Hausen werden konkreter. Wird dort der Name Adenauers "verheizt"?

Im Großen Sitzungssaal des Dillinger Rathauses treffen sich die Stadträte am Montagabend in einer Art Notbesetzung: 13 von insgesamt 24 Räten kommen zusammen, um über dringende Themen zu beraten. Das ist in keiner Weise ungewöhnlich, wie Rathaussprecher Jan Koenen erklärt: Zum sogenannten Ferienausschuss des Dillinger Stadtrats sind immer nur die Hälfte der Mitglieder geladen. Die Sommersitzungen dienten dazu, wichtige Entscheidungen nicht in den Herbst zu verschieben. Am Montagabend geht es um das geplante Baugebiet im Ortsteil Hausen, ein Notstromaggregat für das Dillinger Wasserkraftwerk und einen neuen Schutzwagen für den Waldkindergarten. Die wichtigsten Beschlüsse im Überblick.

Wie geht es mit dem geplanten Baugebiet im Ortsteil Hausen weiter?

Nachdem zuletzt weitere Stellungnahmen zu den geplanten Bauflächen an der Wittislinger Straße eingegangen waren, kann die Stadt nun die finalen Planungen in Auftrag geben. Der Bebauungsplan, den die Räte am Montagabend einstimmig beschließen, ermöglicht dort Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften und vereinzelt auch Reihenhäuser. Wie Koenen auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, will die Stadt spätestens Anfang 2024 damit beginnen, die Flächen zu erschließen. In der zweiten Jahreshälfte sollen dann die ersten Grundstücke zum Verkauf angeboten werden.

