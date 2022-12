Dillingen

18:00 Uhr

Wasserbecken und Massage: In Dillingen gibt es ein Mini-Baby-Spa

Plus Eine gebürtige Niederländerin hat ein besonderes Geschäft am Dillinger Stadtberg eröffnet. Dort werden die Kleinsten verwöhnt – unter anderem beim "Floating".

Von Simone Fritzmeier

Bis zu 300 Liter Wasser werden in die kleinen Becken gefüllt und auf 35 bis 37 Grad erhitzt – ohne Chlor, ohne irgendwelche Zusätze. So natürlich wie möglich. Mithilfe eines Nackenrings, der individuell eingestellt wird, treiben die Babys dann in dem warmen Blubberwasser vor sich hin – und genießen es sichtlich. Denn, so erklärt es Nazmiye Kurşuncu, es erinnere sie ein wenig an das Gefühl im Mutterleib. "Die Wärme und die Geräusche kennen sie", erklärt die 36-Jährige und lächelt. Sie strahlt viel mehr. Denn die junge Frau hat sich vor wenigen Monaten einen Traum erfüllt und ihren eigenen Laden eröffnet. Direkt am Dillinger Stadtberg hat sie den ersten Mini-Baby-Spa gegründet, in der näheren Umgebung gibt es solch ein Angebot laut der Chefin nicht. Denn in ihrem kleinen Wellness-Tempel bietet sie unter anderem das sogenannte Baby-Floating an.

