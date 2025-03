22 junge Menschen erkunden Ausbildungswege in Gesundheitsberufen

Bei der „Tour de Care“ informierten sich 22 Jugendliche, junge Erwachsene und auch Quereinsteiger über Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Pflege und Gesundheit. Bei der Tour durch die Kreisklinik in Dillingen, das Sanitätshaus Hilscher, den Rettungsdienst des bayerischen roten Kreuzes (BRK) und die Pflegeeinrichtung Haus der Senioren in Gundelfingen konnten die Teilnehmenden einen interaktiven Einblick in die Arbeitsbereiche und Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Pflege gewinnen.

Landrat Müller begleitete die Tour, um für die Berufe zu werben. Er betonte die Bedeutung des Pflegeberufes in einer alternden Gesellschaft: „Eine Tätigkeit im Bereich Pflege ist nicht nur zukunftssicher, sondern hat auch einen hohen sozialen Faktor. Für andere Menschen da zu sein, kann eine sehr erfüllende Aufgabe sein.“ Jungen Menschen bei der Berufsfindung zu helfen und Berufen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich eine Plattform zu bieten, sei die Idee, die hinter der Tour de Care stecke, so der Landrat. Einen vertieften Einblick in Berufe aus dem vor- und nachgelagerten medizinischen Bereich, teils auch mit handwerklichem Anspruch, gab das Sanitätshaus Hilscher in Dillingen.

Organisiert wurde die Veranstaltung 2025 von der Arbeitsgruppe „WeCare“. In ihr sind die Kreiskliniken Dillingen Wertingen gGmbH, das Heilig-Geist-Stift, der Pflegestützpunkt Dillingen, die Berufsfachschule für Pflege in Dillingen und Wertingen, das Haus der Senioren, das Pflegeheim Lipp, das Pflegeheim St. Klara Wertingen und die „Gesundheitsregion plus“ vereint. (AZ)