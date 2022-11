Aus Respekt gegenüber der Natur: Hunderte feiern mit den Kreisjägern

Plus Der Zulauf bei der Hubertusmesse auf dem Wertinger Judenberg war riesig. Und es gab einen Extrasegen.

Überwältigt zeigte sich Vorsitzender Andreas Brandl von der Anzahl der Besucher und Besucherinnen, die am frühen Samstagabend auf Einladung der Kreisjägervereinigung Dillingen zur Hubertusmesse und anschließenden Hubertusfeier auf den Judenberg bei Wertingen gekommen waren. Die Rückmeldungen zeigte den Vorstandsmitgliedern, dass die Jägerinnen und Jäger sowie die Bevölkerung ihre Idee gut fanden, die Feier von der Dillinger Stadthalle ans Vereinsheim, das Haus der Jäger zu verlagern. Brandl freute sich über das gemeinsame Spiel der Jagdhornbläser aus Wertingen, Dillingen und der Jungbläsergruppe sowie die Auftritte des Jägerchors. Während der Veranstaltung setzten sie immer wieder musikalische Akzente.