Buchhandlungen Brenner und Gerblinger erhalten besonderen Preis

Gerblinger in Wertingen und Brenner in Dillingen erhalten das Gütesiegel des Bayerischen Kultusministeriums für ihr Engagement, Kinder zum Lesen zu bringen.

Landtagsabgeordneter Dr. Fabian Mehring hatte die Ehre, gleich zwei besondere Buchhandlungen aus dem Landkreis Dillingen mit dem Gütesiegel des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu prämieren. Die Buchhandlung Gerblinger in Wertingen und das Buchgeschäft Brenner in Dillingen gehören damit zum erlesenen Kreis von 181 bayerischen Buchhandlungen, die sich in besonderer Weise um die Leseförderung von Kindern verdient gemacht haben und dafür mit dem gemeinsamen Preis von Kultusministerium und Börsenverein ausgezeichnet werden. So steht es in der Pressemitteilung.

Über Besuch aus der Landespolitik freuten sich Nadine Brenner und Julia Veh, die in diesem Jahr die Geschäftsführung der traditionsreichen Buchhandlung Brenner in Dillingen übernommen haben. In Begleitung von Dillingens Vize-Landrat Erhard Friegel und Kurt Ritter, dem Direktor des örtlichen Sailer-Gymnasiums, war der Landtagsabgeordnete Dr. Fabian Mehring gekommen, um das Buchgeschäft mit dem Gütesiegel des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus auszuzeichnen. In Kooperation mit dem Börsenverein prämiert das Kultusministerium damit 181 Buchhandlungen in Bayern, die sich in besonderer Weise um die Leseförderung der Schulkinder im Freistaat verdient machen.

Leseinseln am Sailer-Gymnasium Dillingen

Warum die seit 1945 in Familienbesitz befindliche Buchhandlung Brenner zu diesem erlesenen Kreis gehört, erläuterte Mehring bei der Übergabe des Siegels im Geschäft an der Königstraße: „Sie sind nicht nur seit Jahrzehnten ein wertvoller Partner der Schulen in unserer Heimat, wenn es um die Ausstattung unserer Schüler mit Lehr- und Lernmitteln geht. Mit wiederkehrenden Buchausstellungen kümmern Sie sich bereits im Kindergartenalter um die Leseförderung der Kleinsten. Mit Ihren jährlichen Aktionswochen rund um den Welttag des Buches entfachen Sie bei jungen Menschen Begeisterung für Bücher.

Besonders sticht Ihr Engagement in den Schulen unserer Heimat heraus, wo Sie etwa am Sailer-Gymnasium mit Leseinseln präsent sind und die Schulbüchereien mit Leben erfüllen. Damit tragen Sie maßgeblich zur Lesekompetenz der Kinder in unserer Region bei und leisten einen wesentlichen Beitrag zu deren Bildungschancen“, lobte Landespolitiker Mehring das besondere Engagement von Brenner und Veh. Gleiche Anerkennung und Wertschätzung äußerte Mehring auch beim Vor-Ort-Termin bei Gerblinger in Wertingen.

Die beiden Dillinger Geschäftsführerinnen sagen, dass sie sich davon in ihrem besonderen Engagement für die Leseförderung bestätigt fühlen: „Kinder und Jugendlichen Spaß an Büchern zu vermitteln, ist für uns eine Herzensangelegenheit. Wir wissen, dass die Lesekompetenz ausschlaggebend für den Erfolg in Schule und Beruf ist und maßgeblich über die Lebenschancen junger Menschen entscheidet.“

Kinder liegen Gerblinger und Brenner am Herzen

In der Pressemitteilung wird der Landtagsabgeordnete weiter wie folgt zitiert: „Beim Gerblinger habe ich als Bub schon meine eigenen Schulsachen gekauft.“ Umso mehr freute er sich, die traditionsreiche Buchhandlung mit dem Gütesiegel auszeichnen zu dürfen. Seit 1863 gehört das Geschäft der Familie Gerblinger in Wertingen, das zwischenzeitlich auch über Filialen in Gundelfingen und Friedberg verfügt. Inhaberin Christine Gerblinger sagt: "Uns liegt es seit vielen Jahren am Herzen, dass Kinder und Jugendliche Spaß und Freude am Lesen entwickeln. Lesen ist auch deshalb so wichtig, weil diese Kompetenz ausschlaggebend für den Erfolg in Schule und Beruf sowie für die gesellschaftliche Teilhabe ist.“ (AZ)