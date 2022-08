Damit der Landkreis Dillingen bestens medizinisch versorgt ist

Die Stadt Dillingen und die Stadt Wertingen machen es offiziell: Sie schließen mit dem Kreis einen Vertrag ab. Darüber, dass sie die Klinik-Investitionen mitfinanzieren.

Es geht um viel Geld. Aber noch viel mehr um die Gesundheit der Menschen im Landkreis Dillingen. Deshalb ist der letzte öffentliche Tagesordnungspunkt bei der Kreistagssitzung vergangene Woche kein Grund zur Diskussion. Im Gegenteil. Die Räte und Rätinnen sind sich einig: Die Baumaßnahmen an den Kreiskliniken in Wertingen und Dillingen sind schlicht notwendig - ein Millionenprojekt, das "aber nur mithilfe von Zuschüssen realisierbar ist". So formuliert es Dr. Johann Popp (CSU) im Kreistag. Und weiter: "Deshalb großer Dank an unsere Staatsregierung, aber auch an die beiden Städte." Denn die Stadträte in Dillingen und Wertingen haben je beschlossen, dass sie die Ausbaumaßnahmen ihrer Krankenhäuser vor Ort ebenso finanziell mitfinanzieren wollen - jede Stadt nach ihren Kräften.

Soeben wurde Landrat Markus Müller bei seiner ersten Kreistagssitzung in Dillingen von seinem Stellvertreter Alfred Schneid vereidigt. Video: Simone Fritzmeier

Das sagt der Wertinger Bürgermeister Lehmeier

Wie berichtet, soll am Standort Wertingen eine Krankenpflegeschule gebaut werden. Die geschätzten Baukosten belaufen sich auf rund drei Millionen Euro, abzüglich aller Fördermittel in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro, bleibt beim Landkreis ein Eigenanteil in Höhe von circa 1,2 Millionen Euro hängen. Die Stadt Wertingen, so steht es nun im Vertrag, beteiligt sich mit 200.000 Euro bei der Finanzierung. Bürgermeister Willy Lehmeier sagt bei der Kreistagssitzung: "Im ersten Schritt geht es um die Finanzierung, im zweiten darum, dass wir die Gebäude mit Leben füllen. Mein Dank geht an beide Gremien in Wertingen und Dillingen. Solch eine Zustimmung ist nicht selbstverständlich. Das sind zwei deutliche Signale für den richtigen Weg." Die finanzielle Unterstützung müsse dabei zwischen den Kommunen in Relation gesehen werden. So habe die Zusamstadt laut Lehmeier seit 2006 bereits insgesamt rund 4,6 Millionen Euro an freiwilligen Leistungen bezahlt.

Millionen an den Standorten Wertingen und Dillingen investiert

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz stimmt seinem Amtskollegen zu, ergänzt, dass auch die Große Kreisstadt in den vergangenen Jahren zusätzlich rund drei Millionen Euro bereitgestellt habe und nun erneut für die anstehenden Investitionen, wie berichtet, 1,5 Millionen Euro beisteuert. "Wir brauchen diesen Einrichtungen dringend. Wir halten zu beiden Standorten", sagt Kunz. Am Dillinger Krankenhaus soll für rund 4,4 Millionen Euro ein Linksherzkathetermessplatz (ohne Förderung) entstehen, für 2,1 Millionen Euro soll das Schwesternwohnheim saniert (ohne Förderung) und für rund 24 Millionen Euro (Förderung circa 16 Millionen Euro) soll eine zentrale Notaufnahme und Intensivstation gebaut werden. Kunz: "Es geht nicht um Dillingen, nicht um Wertingen, sondern um den ganzen Landkreis Dillingen."

Dem stimmt der Kreistag bei seiner Sitzung einstimmig zu, beide Verträge mit den Kommunen sind damit abgesegnet. Für Landrat Markus Müller ein starkes Signal, wie er sagt. Und: "Das ist ein weiterer, wertvoller Mosaikstein."

