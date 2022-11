Dillingen/Wertingen

Das Finanzproblem der Kreiskliniken ist groß

Plus Einstimmig verabschiedet der Kreistag seinen ersten Nachtragshaushalt, um die Kreiskliniken zahlungsfähig zu halten. Es hagelt heftige Kritik – aber nicht am amtierenden Landrat.

Von Benjamin Reif

Niemand nahm seinen Namen direkt in den Mund, doch der ehemalige Landrat Leo Schrell (Freie Wähler) war trotz Abwesenheit allgegenwärtig. In der jüngsten Sitzung des Kreistages mussten die Mitglieder des Gremiums das erste Mal überhaupt einen Nachtragshaushalt verabschieden. Was nach einer harmlosen Verwaltungsangelegenheit klingt, ist deutlich mehr als das: Es ist eine Notmaßnahme, damit die Pleite der Kreiskliniken abgewendet und die GmbH ihre Gehälter und Rechnungen auszahlen kann. Ein "überraschender und großer" Liquiditätsengpass hat sich aufgetan und muss schnell beseitigt werden. Wie es Franz Hurler von der Zukunfts-Fraktion ausdrückte: "Unsere Kreiskliniken sind mit einem lebensgefährlich verletzten Patienten vergleichbar."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

