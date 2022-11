Dillingen/Wertingen

vor 17 Min.

Den Kliniken fehlt Geld - diese Projekte werden warten müssen

Plus Der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen GmbH droht die Zahlungsunfähigkeit, wenn der Kreistag nicht kurzfristig 6,8 Millionen Euro locker macht. Dafür werden Projekte verschoben.

Von Benjamin Reif

Dass die Finanzlage bei den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen äußerst angespannt ist, haben alle Kreisräte mittlerweile verinnerlicht (wir berichteten). In der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses für die Kliniken - die sich trotz Bildung einer GmbH noch immer zu 100 Prozent in Besitz des Landkreises befinden und zu deren finanzieller Sicherung sich der Landkreis per Vertrag verpflichtet hat - machte Landrat Markus Müller (Freie Wähler) das Dilemma klar. Es gibt akute finanzielle Probleme bei den Kreiskliniken. Und um diese zu beheben, müssen größere Projekte des Kreises in Dillingen, Wertingen und Höchstädt aufgeschoben werden.

